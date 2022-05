Buscan retomar las actividades en la Escuela de Equinoterapia

La Escuela de Equinoterapia, que comenzó a funcionar en Junín a mediados del 2017, cerró en 2020, cuando comenzó la pandemia del Covid-19. El equipo de coordinadores quiere retomar la actividad, pero no puede hacerlo por falta de recursos económicos para mantener a los caballos y la falta del transporte para trasladar a los chicos desde las escuelas especiales hasta el predio de la Sociedad Rural, en donde se dictan las sesiones.

Martin Hardoy, coordinador del equipo y la comisión, explicó a Democracia las razones del parate de la disciplina. “La equinoterapia está lista para arrancar, pero hoy no podemos por dos razones: la falta de la camioneta traffic para movilizar a los chicos y la falta de recursos para sostener a los caballos, tanto desde la salud como la alimentación”, sostuvo Hardoy.

La actividad se realizó en la Sociedad Rural en los años anteriores y asistieron alrededor de 80 chicos de las distintas escuelas especiales de la ciudad. “La idea era incorporar profesionales de la salud, kinesiólogos, terapistas ocupacional y psicólogos para abrirlo al resto de la sociedad. Armamos el equipo para comenzar en marzo del 2020 pero con la pandemia, no nos pudimos reunir para seguir con la capacitación. Los caballos se fueron al campo y pasaron los dos años que todos conocemos”, comentó.

En la actualidad, Martín Hardoy aseguró que la Escuela tiene los caballos, las personas a cargo y los voluntarios para poder hacerlo, pero no el dinero para mantener a los animales y tampoco el transporte para movilizar a los chicos. “Nos falta, en este momento, el importe que cubre la alimentación de los caballos. El animal necesita estar en óptimas condiciones de salud. Son cuatro caballos, el costo por mes ronda los 80.000 pesos, son 20.000 pesos mensuales en lo que se gasta en cada caballo“, explicó. De esta manera, el coordinador recordó que, en los años pasados, la Escuela funcionó con cuatro instituciones colaboradoras: la Sociedad Rural, el municipio, la Unnoba y el Ejército.

A su vez, uno de los principales problemas que se les presenta es la falta del transporte que es vital para el desarrollo de la actividad. “Los chicos venían en una combi de la Provincia de Buenos Aires, porque las escuelas especiales dependen de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia (DGCyE). La Provincia no dispone de chóferes profesionales y los chicos no tienen cómo llegar a la Rural. No sabemos cuándo vamos a tener disponibilidad”, lamentó.

Hardoy detalló que, para este año, se esperaban alrededor de 150 chicos de las distintas escuelas y además, la comisión evaluaban la posibilidad de abrir la equinoterapia a la sociedad en general. “Planteamos, por el momento, tres días por semana -miércoles, jueves y viernes- a la mañana y a la tarde, dentro del horario de las escuelas especiales distribuidos de distintas maneras de acuerdo a la cantidad de chicos pero siempre y cuando tengamos los recursos para afrontar los gastos y que esté la movilidad, que son dos herramientas esenciales”, finalizó Hardoy, mientras aguarda por la solución a los obstáculos que retrasan el regreso de la actividad.

