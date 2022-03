Junín: emotiva experiencia con familiares y sobrevientes del Crucero ARA General Belgrano

En el marco de las actividades organizadas por los 40 años de la guerra de Malvinas, este jueves su desarrolló una experiencia realmente muy emotiva. Sobrevivientes del Crucero ARA General Belgrano, encabezados por Pedro Acosta, invitaron al intendente Pablo Petrecca y a la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, a compartir un momento en la Laguna de Gómez con los excombatientes y familiares dentro de una réplica de las balsas que se utilizaron para salir del crucero cuando este se hundía.

El hundimiento del crucero ARA General Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982, durante la guerra de las Malvinas, y ocasionó la muerte de 323 de sus 1093 tripulantes. Finalizada la vivencia, Petrecca manifestó: "Ha sido una experiencia muy fuerte y muy emotiva, fue imposible contener las lágrimas dentro de la balsa. Lo que hicimos, a propuesta de nuestros Veteranos, fue conseguir una réplica de las balsas utilizadas para escapar del Crucero ARA General Belgrano previo a su hundimiento que permitieron que, entre tantos otros, Pedro Acosta esté hoy con nosotros, ya que es un sobreviviente de ese hundimiento".

"Allí vivieron momentos muy duros, fueron muchas horas de frío, oscuridad y un panorama muy adverso. Hoy hemos podido compartir esa experiencia con los sobrevivientes y junto a sus familiares", agregó.

"Quiero agradecerles a los ex combatientes por compartir sus experiencias y también agradecerles por el gesto, porque sabemos lo difícil que fue. Fue una experiencia muy movilizante. Y, como les dije en la balsa, pedirles disculpas por el pasado, cuando se los quiso olvidar o esconderlos. Hoy estamos tratando de saldar esa deuda con aquellos que dejaron su vida en las islas, los que la perdieron después y con los Veteranos", expresó el jefe comunal, emocionado.

Por último, el intendente de Junín contó: "Uno de los Veteranos me preguntó por qué hacíamos lo que hacíamos por ellos y mi respuesta fue que simplemente porque los queremos, porque cuando escuchamos su causa y vemos su bandera, no hay manera de no quererlos, de no acompañarlos. Por eso, permanentemente hacemos acciones para 'malvinizar' y en estos 40 años estamos llevando a cabo muchas actividades involucrando a toda la comunidad, para expresarles nuestro agradecimiento y compartir con ellos un pedacito de lo que han vivido".

Por su parte, el ex combatiente y sobreviviente del hundimiento del Crucera ARA General Belgrano, Pedro Acosta, uno de los impulsores de esta actividad, señaló: "La primera vez que volví a subir a una balsa fue muy difícil para mí, como hoy lo ha sido tanto para Santiago Belosso como para Adalberto Cepeda, también sobrevivientes en el hundimiento, principalmente para Cepeda, porque nunca había hablado y hoy, dentro de la balsa, soltó todo lo que tenía y sentía y lo hizo teniendo a su hija a la par".

"Son momentos muy duros para nosotros, que los recordamos permanentemente y que pareciera que ocurrieron ayer. Nosotros valoramos mucho esta experiencia porque, como dijo el intendente, de eso se trata malvinizar. Esa es nuestra bandera. Siempre digo que mi casa es Malvinas, me levanto, como y duermo con ella, siempre pensando que algún día nos vamos a volver a encontrar todos y lo lógico sería, cuando eso ocurra, no que me digan gracias, porque todos fuimos a defender la Patria, pero si saber que lo que hicimos no fue en vano, que fue hermoso haber defendido nuestra Bandera y un privilegio haber sido elegido para eso", agregó.

Para finalizar, Acosta dijo que "de los 632 héroes que murieron en la guerra, 323 murieron al lado mío y creo que Dios me dejó en la tierra para cumplir un objetivo; este es uno: hacer conocer a todos que, dentro de balsas como esta, vivimos, respiramos y sobrevivimos":

Marcos Bruno, titular de la Dirección Municipal de Veteranos de Malvinas, remarcó que "para mí también la de hoy ha sido una experiencia fuerte, porque es la primera vez que me subo a una balsa. Soy Veterano, pero me tocó combatir en las islas y que Pedro me haya invitado a compartir esta vivencia es algo que quedará en mi memoria para siempre".

"Quiero agradecer que el Intendente Pablo Petrecca haya aceptado nuestra propuesta y la haya compartido con nosotros y, principalmente, por todo lo que todo el Gobierno de Junín hace por nosotros", concluyó.