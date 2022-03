Hay cambios por la Semana Santa. La ANSES informó las fechas de pagos para los jubilados y pensionados en abril, según la terminación de DNI del beneficiario. También fechas de cobro para pensiones no contributivas.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó el calendario con las fechas de pago para jubilados y pensionados nacionales para el mes de abril de 2022, el cual comenzará mañana, 1 de abril, para pensiones no contributivas (PNC) y continuará con jubilaciones según la cifra a percibir y terminación de DNI.

Las jubilaciones comienzan a pagarse el viernes 8 de abril de 2022. Jubilados y pensionados podrán cobrar en ventanilla de los bancos sin necesidad de sacar turno.

Habrá cambios en los días de pago por Semana Santa, ya que el jueves 14 y viernes 15 de abril los bancos no estarán abiertos. También cabe recordar que está vigente el aumento que anunció el organismo previsional del 12,28% a partir de marzo para los haberes de jubilados y pensionados, AUH, SUAF y AUE.

Jubilaciones y Pensiones que no superen los $32.630,40::

0 08-04

1 11-04

2 12-04

3 13-04

4 13-04

5 18-04

6 19-04

7 20-04

8 21-04

9 22-04

Jubilaciones y Pensiones que superen los $32,630,40:

0 y 1 25-04

2 y 3 26-04

4 y 5 27-04

6 y 7 28-04

8 y 9 29-04

Pensiones no contributivas

0 y 1 01-04

2 y 3 04-04

4 y 5 05-04

6 y 7 06-04

8 y 9 07-04



