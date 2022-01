Con amplio debate, se aprobó la Ordenanza Fiscal e Impositiva y el Presupuesto 2022

Tal como estaba previsto, ayer, en horas del mediodía, se aprobó por unanimidad la Ordenanza de Cálculo de Recursos y Presupuestos de Gastos del Ejercicio 2022 y por mayoría la Ordenanza Impositiva 2022 y modificación al Código Fiscal de Junín.

Cabe mencionar que al inicio de la asamblea, juró como concejal Mariano Spadano (quien es también director de Relaciones Institucionales del Municipio), en reemplazo de Emilse Marini, quien pidió licencia por razones de salud.

Spadano tendrá licencia transitoria desde el 7 al 13 de enero inclusive en su cargo como director, para reemplazar a Marini. Será con goce de sueldo municipal, pero sin dieta como concejal.

Una vez completado este paso, el nombrado se integró al cuerpo deliberante para tratar importantes temas como son la Fiscal e Impositiva y el Presupuesto.

También hubo algunos ausentes de mayores contribuyentes a causa de la pandemia de Covid, que debieron ser reemplazados por suplentes.

Fiscal e Impositiva

En primer lugar, la asamblea de concejales y mayores contribuyentes aprobó por mayoría el Anteproyecto de Ordenanza Impositiva 2022 y modificación al Código Fiscal de Junín. La propuesta del Ejecutivo logró 22 votos positivos y 18 negativos.

El concejal Juan Fiorini (Juntos), presidente de la comisión de Presupuesto, destacó la importancia de la aprobación de esta norma, que “define los recursos que tiene el ejecutivo para gobernar” ante un contexto nada fácil, con pico de casos en todo el país, incluído Junín, también con crisis social. “En medio de este contexto, hay que avanzar y hacer. Durante el 2022 queremos seguir haciendo, por eso es importante que se apruebe esta ordenanza y que los vecinos acompañen también con el pago de sus tasas”, dijo

Recordó que el año pasado hubo casi 50 por ciento de inflación, en tanto que el Municipio había aumentado un 38 por ciento las tasas. “Ahí tenemos 12 puntos de pérdida”, señaló.

Respecto de los fondos provinciales, Fiorini dijo que el 70 por ciento de lo que se destina a Junín será utilizado para ampliar la UP 13 con la construcción de un nuevo pabellón. Y resaltó que Municipio estaba en contra de tal obra.

En lo que es coparticipación, Fiorini dijo que “vamos a tener una baja, perdiendo casi 50 millones de pesos de fondos en el 2022, para todos los juninenses”.

“Obviamente esto no es una excusa, no lo fue en el 2020, 2021 ni será en el 2022. Hitos de gestión, que ya disfrutamos en el 2021: el Hogar de Protección Integral, el Centro de Operación y Monitoreo, el acceso a loteos con servicio, del programa Proyectar; el Centro de Bienestar Animal para multiplicar las castraciones, Estación de Bombeo Cloacal, Polideportivo en el Cuadrante Noroeste, Planta de Reciclaje, Estaciones de Testeos, servicios básicos como cloacas y agua, servicio de recolección, etc. que se lograron gracias a que se aprobó la Ordenanza Fiscal e Impositiva de 2021 y que una buena cantidad de vecinos pagaron sus tasas a pesar del momento difícil que se vivió”, destacó.

“Todo se logró en lo que serían los seis años de crisis, y nos quedan los seis años de reactivación y recuperación, hacia adelante, para poder seguir haciendo”, apuntó.

Mencionó los beneficios para los vecinos en cuanto al pago de Tasas y Contribuciones, como los descuentos por Pago anticipado o Anual, la Boleta Digital, adhesión al Débito automatico, y los descuentos para jubilados para todas las tasas, que son del 100 por ciento para los que cobran hasta dos jubilaciones mínimas. Y el 70 por ciento menos hasta 3 jubilaciones mínimas. “Estamos incluyendo a todo un universo con descuentos y beneficio”, apuntó.

“Continúa la tasa social, para beneficiar a personas con discapacidad, a trabajadores del servicio doméstico, a trabajadores en relación de dependencia que no lleguen al salario mínimo, vital y móvil, y también para los monotributistas. Además este año se le va a dar solución a un reclamo que es el de las esquinas, con un descuento del 40 por ciento”, destacó.

“En lo que es CVP habrá un cambio integral en la fórmula de cálculo, en promedio habrá un incremento del 35 por ciento, el 80 por ciento de los juninenses pagarán menos del 40 por ciento”, acotó.

La oposición

Por su parte, José Luis Bruzzone (Frente de Todos) adelantó el voto negativo de su bloque y mencionó los argumentos para oponerse a la Fiscal e Impositiva.

No obstante eso, vio como positivo la “cierta mayor progresividad en la Ordenanza Fiscal de este año respecto a la anterior”. Aclaró que respecto a Red Vial no era gradual el incremento, sino que era progresivo en función de la mayor capacidad contributiva. “Los contribuyentes con mayores extensiones van a tener un aumento de hasta el 65 por ciento”, apuntó.

“En materia de Seguridad e Higiene, en realidad se pagará según la facturación, en función del aumento del monotributo, con lo cual vamos a tener el mismo aumento que sigan las tasas generales. Hay algo de mala fe en esa exposición al referirse a la obra de la cárcel como la única financiada con fondos de otras instancias de gobierno, puesto que todas las obras a las que luego se refirió también vienen financiadas con fondos de Provincia”, aclaró

“Celebramos los fondos de Provincia con que se van a seguir haciendo obras para la ciudad de Junín”, apuntó.

Jubilados

Por su parte, Pablo Petraglia, del mismo bloque opositor, realizó dos observaciones. En cuanto a los beneficios para jubilados, dijo que no les fue informado sobre la masa de jubilados que podrían beneficiarse. “Es un beneficio bueno pero engañoso en el sentido de que aquel que se acoja tiene que tener regularizada la deuda que tiene, por lo tanto si no hay a su vez un plan justo, que otorgue reales y concretos beneficios, para la deuda que ya tiene, es casi de imposible cumplimiento”, argumentó.

“Esto tendría que haber sido acompañado con algún tipo de moratoria o beneficio fiscal, mucho más allá de un plan de pago”, destacó.

En cuanto a la Tasa Complementaria de Seguridad, señaló que se afectaba a la autonomía municipal porque la misma estaba ligada a los incrementos que se dieran en el combustible. “Atar la Tasa de Seguridad a un precio que lo va a decidir el Secretario de Energía de la Nación es renunciar a una lucha histórica por la autonomía municipal”, acotó.

RAFAM

Lautaro Mazzutti, del Frente de Todos, reclamó que los concejales de la oposición no tienen acceso a la clave de Rafam, para el control de los gastos ejecutados por el Municipio.

“Si tenemos en cuenta que estamos votando la forma de recaudar los recursos genuinos municipales, tenemos otros motivos por los cuales no acompañar desde nuestro bloque el proyecto, y tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como concejales de la oposición que es el control de los recursos, la manera en que el Municipio usa la plata. Venimos denunciando año tras año, sin tener ningún resultado, pero no por eso lo vamos a dejar de hacer, que no tenemos acceso a la clave Rafam. En la pagina del Municipio, no están los gastos ejecutados, como antes se hacía”, explicó.

Presupuesto

El Presupuesto Municipal 2022 será de 4.099.681.187,22 pesos, el cual fue aprobado por unanimidad, con acuerdo de ambos bloques: Frente de Todos y Juntos.

Según lo expuesto por Fiorini (Juntos), el mismo tendrá como eje principal el desarrollo económico, el crecimiento de la ciudad, las obras de infraestructura básica como agua y cloacas, las obras que se vienen como el Centro Logístico “que permitirá descomprimir el transito en nuestra ciudad”, dijo, y el Centro de trasborde.

Asimismo, prevé más microcréditos a emprendedores, implementar 12 incubadoras de empresas más en el Parque Industrial, fomentar el turismo invirtiendo en Infraestructura en el Parque Natural, la reparación del espigón, con fondos provinciales y bicisendas. Asimismo, se prevé la creación del Museo de Veteranos de Malvinas, dos nuevos centros de atención primaria de la salud, una nueva sede de la Secretaría de la Salud en barrio Belgrano, más reconversión lumínica, ampliación de servicios de agua y cloacas, fuera del casco urbano, un plan de poda y limpieza de la ciudad, más la Cuarta Planta de Gas, que dará la posibilidad a mas de 10 mil vecinos para conectarse; la finalización de la obra de la nueva Terminal y un plan de Semaforización.

Fiorini señaló que en el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2022, se incluían las modificaciones consensuadas con la oposición, que el Departamento Ejecutivo aceptó. Entre estas, las propuestas más presupuesto para las reparticiones de Género, Juventud y Seguridad, entre otras.

Entre las locuciones se detacó Clara Bozzano (Frente de Todos), quien mostró unos gráficos impresos desde su banca, referidos al origen de los fondos que destina Provincia y Nación para Junín, siendo del 46,92 por ciento provincial, 4,94 por ciento nacionales, y 48 por ciento municipales.

Pablo Petraglia, por su parte afirmó: “Estamos dando todas las herramientas a pesar de que este presupuesto no nos satisface, pero le damos crédito por un año. Se terminaron las excusas para hacer obras”.

Mientras que Lautaro Mazzutti señaló: “no hay ningún tipo de discriminación hacia Junín por parte de Provincia y Nación”.

______________________________

Escucha la radio Junin.net por Internet