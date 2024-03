Spadano dijo que los CAPS “están cubriendo las falencias del hospital”

Luego de los cruces por salud, que tuvieron lugar en la primera sesión del Concejo Deliberante en la semana, se aguarda un pedido de informes sobre el funcionamiento del Hospital Interzonal ante “quejas de pacientes, familiares atendidos en el hospital”, según señaló el concejal Mariano Spadano, desde Juntos.

No obstante, aclaró que las quejas no iban dirigidas a profesionales sino a cuestiones “de administración, que no se resuelven: edilicias, higiene, lavandería, cocina, provisión de alimentos, farmacia”.

En la misma sesión, la concejal Victoria Muffarotto, de Unión por la Patria, recordó que “el hospital es interzonal, no es solo de los juninenses. Vienen personas de toda la región” y en esa línea, puso el foco en el funcionamiento de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

“Los CAPS son responsabilidad del intendente. Los concejales recibimos quejas porque no hay médicos, están cerradas, no hay personal. Hemos pedido informes. Esta atención primaria prácticamente desfinanciada hace que el hospital colapse”.

Aseguró que “las salitas dejan mucho que desear” y pidió más inversión.

“No se puede tapar el sol con la mano”

Consultado por Democracia, Spadano señaló que “los concejales de Unión por la patria culpan a la Municipalidad por los errores que son evidentes en el Hospital provincial, porque les cuesta mucho reconocer que el kirchnerismo no sabe gestionar”.

“La realidad muestra que la municipalidad a través de los CAPS y las unidades sanitarias están cubriendo las falencias del hospital, al entregarle medicación a los pacientes que vienen desde el hospital, con las recetas médicas a buscar los medicamentos, justamente por los faltantes que hay en la farmacia del hospital; con lo cual queda demostrado que es la Municipalidad la que está supliendo las falencias provinciales y no a la inversa”.

Para el concejal de Juntos: “No se puede tapar el sol con la mano, solamente alcanza con ir y dar una recorrida en el Hospital para ver la mugre que hay y la falta de mantenimiento, y alcanza con hablar con alguno de los pacientes acerca de las demoras en la atención, la falta de medicamentos, la falta de insumos, las deficiencias en la provisión de ropa blanca y de sábanas en los pisos de internación, entre tantas otras fallas de gestión que deberían ser resueltas por parte de la dirección del hospital o en su defecto por el Ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires”.

Spadano aseguró que los problemas “son ya de larga data” y remarcó que “el hospital está en uno de sus peores momentos por culpa de la administración de Kicillof”.