Los Presupuestos de la Región: inversión en salud e intención de recuperar sectores económicos

A contrarreloj, los equipos de finanzas de cada municipio elaboraron los presupuestos para 2022. En todos los casos, aseguraron haberlo hecho con estimativos de inflación dado que, una vez más, hubo demoras en la entrega por parte de la Provincia.

Un nuevo asilo de ancianos para Arenales

Entre los proyectos del presupuesto 2022 de General Arenales, se destaca el nuevo asilo de ancianos que se construirá en los próximos meses. La secretaria de Hacienda, Miriam Aladio, dijo a Democracia que “tenemos el proyecto de construcción de un asilo de ancianos, está haciendo falta, estamos viendo ese tema. Tuvimos incertidumbre por no contar con la información y no nos animamos a ampliar el presupuesto para determinadas áreas. Eso hace que uno prevea lo básico. Se tuvo en cuenta el tema de la construcción de un asilo de ancianos nuevo, hay mucha demanda y ya no tenemos lugar, y Salud también es prioridad absoluta”.

El monto para 2022 aumento un 45% respecto de 2021 y es de 1292 millones de pesos. “Presupuestamos, únicamente, los fondos no afectados. Fue un presupuesto armado sin tener las previsiones de Provincia, recién los pasaron a fin de año y principios de este. Así que, teniendo en cuenta los gastos del año pasado, los pudimos traducir al 2022. Tratamos de hacerlo lo más equilibrado posible. Se aprobó por mayoría en el Concejo, la oposición no acompañó”.

Miriam Aladio puntualizó que, por la pandemia, se da prioridad al área de Salud y, en este sentido, informó que “tenemos un hospital municipal, casi un 37% del presupuesto general está destinado a Salud. Se dio prioridad en ese sector, estuvimos previendo, también, obras públicas y servicios”.

Más de 4 mil millones en Chacabuco

El exsecretario de Gobierno y actual concejal de Juntos, Alejo Pérez, indicó a este diario que “la mayor parte de los recursos vienen por la coparticipación de la Provincia, al estar demoradas algunas cuestiones provinciales, es difícil estimarlo, no tenemos los números provinciales. Independientemente de eso, se trabajó con un estimado. Desde el Ejecutivo, y desde nuestro bloque, se busca actualizar las tasas; van a estar por debajo de la inflación de 2021, un 45% es un número alto pero más bajo de lo que es la inflación”.

Por otro lado, apuntó que “la situación de la Impositiva, en este contexto nacional con 50% de inflación, te obliga a hacer estas actualizaciones. Cada servicio que uno presta está compuesto por variables y eso se ajusta mes a mes, combustible, salarios, entre otros. Cualquier compra que hace el municipio se ajusta con la inflación, todos vivimos lo que hace la inflación en este país y tenemos la responsabilidad de ajustar para poder seguir prestando los servicios” y agregó: “teniendo en cuenta que el presupuesto del año pasado fue de 2900 millones de pesos, con un ajuste inflacionario, va a estar por arriba de los 4 mil millones. Es muchísima plata, pero se ajustan y se actualizan los gastos y las inversiones”.

“Nuestro presupuesto, en gran parte, está condicionado por la masa salarial que hay que mantener y actualizar. La mayor parte se utiliza para pagarle a los trabajadores, hay aumento en el programa Nuestros Clubes, para fortalecer la relación con las universidades, como la UTN, hay una buena partida que actualiza el aporte a la educación. No hay que dejar de sacar el ojo de lo que es salud, nuestro hospital ha respondido muy bien durante toda la pandemia, eso se debe a que se han inyectado los recursos necesarios y hay personal capacitado para eso”.

Parque logístico, infraestructura y turismo en Junín

Aprobado ayer, el Presupuesto municipal 2022 será de $4.099.681.187,22 para Junín.

Además de las obras en barrios, de aguas y cloacas, alumbrado y reconversión lumínica se crearán dos centros de salud nuevos y un jardín maternal en barrio Almirante Brown.

Asimismo, se creará un parque logístico y se avanzará con obras en la Laguna, en el marco del turismo. También se planifica un programa Proyectar en los pueblos y la finalización de los trabajos de la nueva Terminal.

“El presupuesto es un 46% mayor que el 2021”, explicó el concejal Juan Fiorini y destacó que “el principal eje es el desarrollo económico de Junín, para generar oportunidades para los juninenses para seguir acompañando a los emprendedores a través de microcréditos por ejemplo. Para acompañar el trabajo como se viene haciendo estos años”.

Aseguró: “Tuvimos años de inversión en infraestructura que era necesaria y hoy gracias a eso podemos poner el foco en el crecimiento y el desarrollo y en generar oportunidades para los juninenses”.

Hay algunas obras contempladas en el Presupuesto “como el parque logístico, que va a permitir, por un lado tener un centro de trasbordo para tránsito pesado y por otro lado generar espacios para la industria ya que va a ser mixto, una parte logística y una industrial para la industria pequeña, de poca afectación al medio ambiente”.

Contempla además, “dos incubadoras nuevas en el parque Industrial que van a permitir que pequeñas industrias productivas tengan espacio en sus primeros años de vida”.

Resaltó la creación de la cuarta planta de gas “que va a permitir que 10 mil vecinos se puedan conectar a la red de gas”.

A su vez indicó que “continúa el acompañamiento para el comercio con centros comerciales a cielo abierto” y destacó que “hay fondos destinados al turismo”.

“Hoy hay prioridad en el turismo de cercanía que es el que brindamos nosotros. Hay recursos para mejorar la infraestructura que tenemos en el Parque Natural Laguna de Gómez incluyendo entre ellos el espigón y la bicisenda que va a ser muy importante y va a beneficiar no solo a los turistas sino también a los vecinos”.

Tres millones y medio para Lincoln

El Concejo Deliberante de Lincoln ya aprobó la Ordenanza Fiscal Impositiva para el ejercicio 2022. Entre los principales puntos, se eliminaron casi 50 tasas y derechos y, se contemplaron algunos beneficios para los emprendimientos linqueños. A su vez, en la nueva Fiscal Impositiva se establecieron algunos beneficios, entre los que se encuentra la exención por seis meses de la tasa por inspección de seguridad e higiene para los nuevos emprendimientos.

En tanto, al mismo tiempo para aquellos establecimientos nuevos que empleen dos o más personas la exención será por un año. En lo que respecta a los valores, tendrá un aumento general del 45%, que alcanzará a las tasas municipales de conservación de la red vial, tasa de seguridad e higiene, ABL, patentes, entre otras.

En 2022, Lincoln contará con un presupuesto de $ 3.482.121.000 que, en comparación con el año anterior, tiene un incremento del 58,26%, con una fuerte inversión en las áreas de Salud, Producción, Medio Ambiente y Acción Social.

El Presupuesto para Viamonte

En diálogo con Democracia, la exsecretaria de Gobierno y actual concejal del espacio Juntos en General Viamonte, Ana Paula Cascallar, señaló que el Presupuesto municipal para 2022 es de $1.564.536.400.

“Fue aprobado. Fue muy difícil armarlo este año, aún no contamos con el CUD para 2022, a todos los municipios les pasó, están cerrando negociaciones todavía. Tampoco tenemos un parámetro certero de lo que va a ser la inflación, manejan a nivel nacional un 33%, pero la privada está por encima del 49%. Se trabaja desde hace seis años de una manera muy minuciosa, tratamos de ser cautos con los recursos”.

“Cada Secretaría, cada Dirección, presenta sus proyectos, el intendente hace la aprobación o no de los mismos y, en función de eso, se vuelca al resupuesto. El área que más participación de gasto en el presupuesto es Salud, se cerró la clínica privada y el hospital es el único efector de salud. Entonces, por un lado, se aumentaron las prestaciones, internaciones, servicio de guardia y salud sigue siendo una secretaría a la que mayor porcentaje de gastos se asigna. Por otro, se está haciendo ampliación y reforma en el hospital, así que ahí también tiene importancia”. En cuanto a las obras públicas, las de asfalto y cloacas se incorporan luego de que se consigan los convenios, por eso el ejecutado luego es distinto a lo que aparece en el Presupuesto. “Hay una partida importante para obras en establecimientos educativos, el área de Servicios Urbanos, Red Vial, no hay particularidades, se trabaja siempre con un mismo criterio, se va evolucionando con cada secretaría”.

Por otro lado, Cascallar apuntó que “el Presupuesto aumenta en un 59% respecto del año anterior; de ese presupuesto, el 52% es de gastos en personal y cualquier obra que se haga son millones, por más pequeña que sea, es mucho. Siempre se puede ir mejorando y tratando de llegar a un equilibrio para que cada servicio que brinda el municipio sea equilibrado, lo estamos logrando de a poco, queremos que cada tasa se valga por sí misma, no que una sola, como fue siempre la de red vial, subvencione a otras áreas”.

