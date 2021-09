Martín Treachi cierra su muestra “Queridos Precariados” en la Fundación Casa Pronto

Tras un año atípico, con visitas guiadas en grupos reducidos y muchos cambios en la dinámica habitual, llega a su fin la muestra “Queridos Precariados”, este sábado, a las 19, en el Espacio Arte de la Fundación Casa Pronto.

El artista, Martín Treachi, dio detalles de la experiencia.

-¿Cómo fue la experiencia de exponer en este contexto?

-Tuve la suerte de vivirla de un lado que nunca había experimentado, que fue estar siempre en contacto con el público que venía, el cual se renovaba, y yo estaba ahí con Julio Lascano para acompañarlos. Me llevo una buena experiencia, porque pude interactuar con cada grupo de personas que vinieron a conocer la muestra. Tuvimos que adaptarnos a los protocolos y esperar, ya que la muestra se iba a inaugurar el 20 de marzo, y un día antes se dictó la cuarentena obligatoria. La inauguración fue virtual, la concurrencia fue con cupos limitados y se realizaba un día a la semana.

-¿Qué significó para vos exponer en Junín?

-Yo soy de Vedia, pero adopté a Junín como mi ciudad y fue todo un honor exponer acá. Esta fue una experiencia única para mí, ya que fue la primera vez que mostraba a gran escala todo un trabajo de años. La muestra pudo salir a la luz gracias a la ayuda de mis mecenas: Leandro Itoiz y Juan Borchex, quienes me impulsaron a que pinte a gran escala, y sin el acompañamiento de Julio (Lascano) y de Alejandro Murray, hubiera sido imposible.

-¿Cuál fue el momento más emotivo de todos estos meses?

-Todos los momentos fueron emotivos, desde poder acompañar a la gente estando presente en los grupos, hasta la nota y el finissage. Estoy contento porque tuvo buena repercusión y la vio la gente que yo quería.

-¿Cómo sentís que el contexto sanitario modificó la experiencia de la muestra?

-La modificó totalmente, pero trato de rescatar lo positivo, como por ejemplo el hecho de poder estar en contacto con la gente, incluso algunos vinieron dos o tres veces. Si bien el contexto sanitario influyó, fue una experiencia única y maravillosa, en la cual nos tuvimos que adaptar a los protocolos para que la muestra se realice. Rubén Plana nos ayudó enormemente con la organización de los grupos, se comprometió de corazón con nosotros y le estoy agradecido.

-¿Qué cambió en vos durante este lapso?

-En este lapso cambié un montón de cosas, tanto personales como laborales. Estoy en un momento de mi vida en el que estoy replanteándome cosas malas para tratar de transformarlas en buenas.

-¿Cuáles son tus próximos pasos a seguir?

-Voy a realizar una muestra en el MUMA, que se va a inaugurar el 24 de septiembre. Este paso lo voy a dar acompañado de un ex compañero de escuela, Andrés Arzuaga, quien es un artista consagrado y va a ser mi curador en la muestra. Soy un privilegiado porque llevo dos años seguidos exponiendo. Tuve la suerte de encontrarme con Andrés, después de quince años, y de tener la misma esencia, así que nos llevamos muy bien y nos retroalimentamos de arte. Vino a mi muestra en Junín y ahora me va a ayudar en la otra. Soy medio ermitaño, no soy de salir mucho, y Julio me sacó un poco a la luz. Me hice redes sociales, y a través de ellas, me pude contactar con Andrés. Es muy importante tener su respaldo profesional para llevar a cabo la muestra, porque uno pinta nada más, no hace otra cosa.

-¿Cuál es tu sueño?

-Mi sueño lo estoy viviendo, desde los veinte años que quiero ser artista y poder mostrar lo que hago.

La muestra “Queridos Precariados” estará en el Espacio Arte de Fundación Casa Pronto hasta el sábado 18. El cierre será a las 19, con acceso libre, pero con los estrictos cumplimientos de protocolo sanitario.

Para ver más obras y trabajos del artista se lo puede encontrar en Instagram como @Treachimartin, y para quienes deseen ver las próximas actividades de la fundación, pueden seguir la cuenta de @Casa.pronto.

Próximamente, Fundación Casa Pronto anunciará nuevas actividades en su Espacio Arte ligadas a las artes plásticas, la música y la acción social.