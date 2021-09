Chami anticipa una baja participación porque “la gente está muy descreída”

-¿Cree que la toma de tierras en el barrio La Vaca estuvo motorizada políticamente?

-La política estuvo atrás, cuando uno se arrima a hablar con la gente, la gente habla, dice. Que vayan y escuchen a la gente. Quizás la acción de un grupo individual perjudicó al resto. Se equivocan y motivan a la gente y eso desvirtúa un reclamo justo. Al intervenir la política para mal –y no para bien- se desvirtúa un reclamo justo. Por eso, Pablo Petrecca comenzó hace un año y medio a trabajar con los privados para dotar de servicios a los macizos del casco urbano y generar bancos de tierra. No podemos entregar lotes sin servicios, porque lo que es público lo tenemos que administrar de la mejor manera.

-La gestión de la pandemia y la economía serán seguramente dos ejes que el vecino evaluará el próximo domingo, al momento de votar.

-La realidad es que hay un Gobierno nacional que, mientras gobernaba Mauricio Macri, decía ‘no se come pavimento’, y prometía que le iba a llenar la heladera y la parrilla, pero le bajaron la calidad de vida a la gente. Y esto repercute en el malestar y va a repercutir en la elección. Tenemos un Presidente que cada vez que habla se equivoca, que organizó una fiesta en Olivos, y eso desprestigia a toda la clase política. El hecho de que una docente adoctrine a los chicos y que el Presidente la defienda es algo que molesta, como así también que una ministra diga que se divierte con la inseguridad porque Suiza es aburrido, es una barbaridad. Yo les preguntaría a los habitantes y comerciantes de La Matanza si viven divertidos con cinco o seis muertos por día. Mientras algunos van a los barrios con zapatos de 30 mil pesos y se ponen un sobretodo de 40 mil y salen a tocar timbre para pedirle el voto a la gente, mientras hace un mes atrás no sabían para qué estaba el timbre en una puerta, yo caminé durante toda la gestión barrio por barrio viendo las necesidades y dando respuesta. Los políticos venimos para eso, para hacerle la vida más fácil a la gente. Y en esta elección la gente va a tomar nota, porque la gente no es tonta. Va a ser difícil movilizarla para votar, porque la gente está muy descreída, está mal, y desde nuestra posición tratamos de mostrarles lo que hemos hecho, seis años de gestión impecable, dando la cara.

-Hay una apatía generalizada hacia la clase política.

-Sí, cuando leí esta semana la nota sobre los sueldos de algunos funcionarios dije ‘por favor, salgan a desmentirlo, que digan que es mentira, que no cobran eso, porque la gente que, con suerte, cobra 30 o 40 mil pesos, se siente humillada. Cómo le van a ir a decir a la gente que le van a poner cloaca y agua corriente cuando cobran sueldos siderales que salen de la plata del Estado. Yo entiendo que el rector de la Universidad tiene que ganar un buen sueldo, pero no entiendo que, de ahí para abajo, ganen más que un Intendente. Me parece que es un disparate y que tienen que salir a pedirle disculpas a la gente, porque es una falta de respeto. A qué vienen a la política, ¿a ganar 100 mil pesos como concejal? Genera un descrédito, pero pone blanco sobre negro, sobre quién es quién. Y quién cuida el patrimonio de los juninenses, porque esa plata es del Estado.