“Incluso adentro de Juntos tenemos ideas distintas", manifestó Fiorini

El concejal electo de Juntos, Juan Fiorini, se refirió al triunfo de las elecciones generales, la agenda que se viene para el espacio y el debate en el Concejo Deliberante de cara al 10 de diciembre, en una entrevista con TeleNoticias (TeleJunín).

El actual senador provincial aseguró que, más allá de la elección, “los problemas de la gente siguen estando y hay que trabajar”. A pesar de la buena elección de Juntos, dijo que “el país la está pasando mal, hay muchos problemas que están afectando y preocupan a los vecinos y eso hoy nos ocupa la agenda”.

“Tenemos cosas que corregir y errores que hemos cometido y mucho trabajo por delante y vamos a hacer lo mismo, le vamos a pedir al Gobierno que trabaje sobre los problemas que hay hoy y sabemos que hay muchos, la economía sobre todo que es el principal problema que tenemos todos los argentinos y que sigue generando otros día a día y no se toman medidas diferentes”, resaltó.

Sobre la mayoría de concejales de Juntos destacó que “la idea es trabajar por Junín y es lo que hacemos todos los días. Y va a haber debate porque es un Concejo Deliberante, va a haber ideas distintas. Incluso adentro de Juntos tenemos ideas distintas, perspectivas diferentes, no todos pensamos lo mismo y eso también está bueno y ahí está el lugar para discutir y ahí vamos a estar nosotros para representar también lo que nos pidan los vecinos, llevar problemas, buscar soluciones y acompañar al poder ejecutivo que es el intendente con todo su equipo que tiene que hacer cosas y dar respuestas”.

Consultado sobre la posibilidad de ser intendente aseguró que “por ahora me veo concejal, a partir del 10 de diciembre. Hay tiempo para cada paso”. Y agregó: “La gestión me gusta mucho, pero hoy me toca la responsabilidad del Concejo y voy a estar en ese camino que es donde me puso la gente”.

A su vez reconoció que “hay muchos problemas de la gente como para que hoy estemos discutiendo el 2023 en los partidos políticos. Y es lo que criticamos también del Gobierno”

Asimismo, destacó el “gran aprendizaje” obtenido en su mandato como senador.

“En estos dos últimos años nos tocó defender mucho al interior bonaerense, pelear por los fondos que no querían que vengan, por ejemplo fondos de infraestructura que no estaban en el presupuesto de Kicillof y nosotros lo peleamos en el Senado”, indicó.

A su vez, destacó que “en la pandemia tuvimos que llevar muchos voces y presentarlas en el Senado, como los proyectos o propuestas para los que la estaban pasando mal, buscar una salida, desde acompañamiento económico hasta en su momento las aperturas de comercios, protocolos o el tema de la vacunación”.