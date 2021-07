Aimar Pena es el nuevo presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos

La Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín renovó sus autoridades en medio de un nuevo paradigma productivo, alimentario y de consumo.

El viernes último, 16 de julio, la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín renovó su comisión directiva (2021-2023) “con el convencimiento de la responsabilidad y la importancia que ocupan dentro de la producción de alimentos”, señalaron desde la mencionada entidad.

El nuevo presidente de la Asociación, Aimar Pena, afirmó: “Los ingenieros agrónomos somos responsables con el cuidado del medio ambiente y de la forma en que producimos. Hoy la sociedad demanda alimentos saludables y seguros, por lo tanto, nuestro rol es fundamental al momento de pensar y planificar la producción y su relación con el ambiente”.

En ese sentido también destacó la necesidad de pensar además en quienes trabajan en los campos diariamente como los operarios de las máquinas y, desde ya, en este consumidor actual, cada vez más exigente al momento de adquirir y consumir alimentos.

“Desde ya que no es posible pensar en sustentabilidad, sin dejar de buscar la rentabilidad, son dos caminos que van de la mano, no opuestos, y para ello vamos a defender cada punto desde el lugar que nos toca, generando información de calidad hacia la sociedad y científicamente avalada para sumar seriedad a las discusiones. Para que la producción responsable de alimentos sea posible, cada hectárea productiva de nuestro querido partido de Junín debe ser supervisada por un ingeniero agrónomo”, sintetizó.

Para los agrónomos de Junín hoy la Argentina no exporta solamente granos, “exporta conocimiento, y lo hace también a través de los granos. Nuestra gran familia del sector agropecuario tiene una tarea titánica en comunicarlo de una manera concreta y real, sin distorsiones de cara a la sociedad, que son también nuestros vecinos, amigos y familias”, manifestó Pena.

Según lo expuesto por la entidad, la nueva gestión planifica trabajar en equipo, que se apuntala además en:

-Generar información para el sector.

-Hacer foco en una comunicación hacia la sociedad.

-Interactuar con otras instituciones.

-Prestar especial atención en el medio ambiente productivo.

-Darle aún más protagonismo a los socios.

-Mostar claridad en el manejo de fondos.

“Para el cierre de este nuevo período, esperamos tener comenzada la construcción en nuestro predio y más de una lista bregando por una Asociación cada vez más grande y con ideales que representen a todos y cada uno de los ingenieros agrónomos del partido de Junín”, finalizaron.

Nueva comisión

La flamante Comisión Directiva 2021-2023 está compuesta por:

Presidente: Aimar Pena

Vicepresidente: Fabricio Navone

Secretario: Leandro Fariña

Prosecretario: Bernardo Rosenthal

Tesorero: Alejandro Giordano

Protesorero: Roberto Carral

Vocales Titulares: Paula Melilli, Matias Petraglia

Vocales Suplentes: Silvana Piubello, Franco Becacecce

Revisores de cuenta: Gisela Daffunchio, Rodolfo Lapietra

Objetivo

La Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín fue fundada el 15 de septiembre de 2008. Congrega a 180 ingenieros agrónomos del partido de Junín.

Por objeto tiene:

Ser una entidad de referencia para las cuestiones relacionadas con la actividad agropecuaria y demás eslabones de la cadena agroalimentaria.

Cumplir un rol social desde lo técnico-profesional.

Interactuar con las distintas instituciones de la comunidad a través de convenios.

Fomentar el correcto funcionamiento o uso de las tecnologías aplicadas actualmente y en el futuro.

Fomentar la capacitación técnica.

Desarrollar un ambiente de cordialidad y solidaridad entre sus asociados y propender al mejoramiento intelectual y cultural de estos.