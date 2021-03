Aumentan los combustibles un 7% y el incremento será del 15% en tres meses

La petrolera YPF subirá el precio de los combustibles tres veces en los próximos tres meses y, en total, el aumento será de un 15 por ciento más la actualización de los impuestos, lo que pondrá más presión a la inflación.

Mañana se dará el primer aumento de un 7% en los precios de la nafta y el gasoil. La empresa apunta así a que luego de ello no se concreten otros incrementos en lo que resta del año.

Sobre el impacto en la economía de este nuevo ajuste, el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking, afirmó a Democracia: “Cualquier aumento va a incidir en los costos de producción. Además están los aumentos en retenciones y de fletes”.

“Es toda una cadena de gastos que van subiendo, además de la sequía que estamos atravesando. Por ejemplo el Estado es un socio en las ganancias, pero cuando hay pérdidas no está acompañándote. La única medida que hay es subir impuestos y costos”, sostuvo.

“Por ejemplo el gasoil es la referencia de toda la siembra y la cosecha donde se toma en cuenta el precio del litro del combustible. Todo está muy atado al gasoil que va a estar aparejado a una cadena de aumentos de todo tipo”, subrayó.

“El gasoil de la producción es más caro”

Por su parte, el titular de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), Ramón Jatip, dijo: “No sabemos cuándo parará esto, ya que viene en constante aumento. Además no hay oferta de cubiertas y no sabemos cuántos camiones van a estar en la cosecha que se viene”.

“Tenemos unos 20 millones de gomas rodando y no se consiguen en ninguna parte. El que las tiene no las vende o están sobrevaluadas”, afirmó.

“Estamos con un panorama muy complicado en el transporte, porque no sabemos qué va pasar. Un 7% por ciento de nuevo incremento, tras lo que viene aumentando hace dos meses, nos descoloca bastante”, manifestó.

“Al revés de las gomas, hay gasoil pero quién lo va comprar, además que se tiene que pagar de contado. Los que más consumen son el campo y el transporte y estamos bastante complicados. Ojalá podamos levantar la cosecha”, apuntó.

“Por ejemplo, en Buenos Aires el litro de diesel cuesta $70 y acá $90. Nosotros estamos pidiendo que se equiparen un poco. Esas asimetrías no las entendemos. El gasoil de la producción no tiene que ser más caro”, cuestionó Jatip.

“El transporte no impacta directamente en el precio de los productos, sino la intermediación. Los cereales, por ejemplo, tienen precio internacional”, subrayó.

“El transporte más chico va a ser el que más sufrirá este aumento, además que no hay financiación en cuotas”, concluyó.

“ El gasoil es la referencia de toda la siembra y la cosecha”. Gustavo Frederking

Cuatro aumentos en lo que va del año

En lo que va del año, los combustibles ya registraron cuatro alzas. La última actualización en los precios de las naftas y el gasoil fue de 1,2% en distintos puntos del país a mediados de febrero, mientras que a principios de ese mes la petrolera había aplicado un aumento del 1% en las naftas y 1,9% en el gasoil, como consecuencia de la suba en los valores de los biocombustibles.

En tanto, en enero habían subido otras dos veces a raíz de la suba de impuestos internos.

Los incrementos en los surtidores pondrán más presión a la inflación, que en diciembre y enero se aceleró al 4%, mientras que en febrero tuvo una leve disminución para quedar en 3,6%.

Las últimas estadísticas oficiales señalaron que uno de los rubros que más subió el mes pasado fue el de Transporte, con un 4,8%, que obedeció principalmente a combustibles.

En ese escenario, el presidente, Alberto Fernández, había señalado que analizaba "modificar el sistema de aumento de combustibles para que no haya un goteo permanente que influya todos los meses".

Es que a principios de año el Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha de un incremento escalonado en cinco meses de los precios del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria y del bioetanol a base de caña de azúcar y por ese motivo habrá subas hasta mayo en los surtidores.

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República (CECHA) informó que la venta de combustibles volvió a marcar una caída mensual en enero y arrancó el 2021 con una merma de 6,6% frente a diciembre y de 16,2% en la medición interanual.

"Estamos con un panorama muy complicado en el transporte”. Ramón Jatip



El pasado viernes, YPF sostuvo que para este año está previsto invertir 2.700 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 73% respecto del año anterior y ubica a YPF como la empresa líder en inversiones en el país.

Afirmó que casi el 80 por ciento de esas inversiones estarán destinadas a aumentar la actividad y la producción de gas y petróleo en los yacimientos que opera la compañía.

A su vez, la compañía proyecta un crecimiento de la producción del 5% en crudo y 8% en el segundo semestre del año, respecto del mismo período anterior.

"Para poder viabilizar este ambicioso plan de recuperación de la actividad, YPF mantendrá una estricta disciplina en el manejo de los costos", destacó la petrolera en un comunicado.

“En el año subió más que el costo de vida”

El secretario de la Cámara de Empresarios del Combustible, Raúl Castellano, señaló que este año los aumentos del sector le ganaron por "algunos puntos" al Índice de Precios al Consumidor y consideró que los numerosos incrementos aplicados en la primera parte del año generaron "malestar" en los consumidores y pérdida de stock para el rubro.

El titular de la entidad señaló que durante el año pasado las subas en la nafta y el gasoil fueron menores al ritmo de la inflación, al argumentar que el costo de vida avanzó un 36,1 por ciento, mientras que el precio del combustible trepó un 25 por ciento.

"Desde este viernes rige un aumento en los impuestos que se trasladará a los surtidores", afirmó Castellano, quien calculó que en lo que va de 2021 el alza "lleva un 13 por ciento, por lo que le ganó en algunos puntos a la inflación", que en el primer bimestre fue de 7,8 por ciento.

Según su consideración, las reiteradas actualizaciones en la primera etapa del año generaron "un clima de malestar" en los consumidores, pero también provocó "un perjuicio en las estaciones de servicio".

"Con muchos aumentos se va perdiendo stock porque se compra más caro del precio de venta", advirtió.

Al referirse a la relación entre la suba en el sector y la inflación, Castellano remarcó que "la incidencia no es lineal".

"El año pasado la inflación no se detuvo", puntualizó, al recordar que hasta agosto el precio del combustible permaneció congelado ante uno de los momentos más complejos durante la crisis económica y sanitaria por la pandemia de coronavirus.

De ese modo, insistió en que este año "se cometió el error de haber hecho muchos aumentos de precios sucesivos".