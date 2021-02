Juan Fiorini: “Hay una utilización política de las vacunas”

El senador provincial Juan Fiorini (Juntos por el Cambio) afirmó en una entrevista con Democracia que hay “electoralismo” en el operativo de vacunación y recordó que desde el espacio lo vienen denunciando desde el comienzo. En esta senda, abogó por un registro provincial de vacunados contra el coronavirus y una mayor transparencia.

Sobre el regreso de las clases presenciales afirmó que, pese al tiempo que tuvo el Gobierno provincial para organizarlo, “parecería que el Gobierno no está a la altura”. En el terreno de la política local destacó los acuerdos alcanzados con el resto de las fuerzas del frente en las elecciones anteriores, pero no le cerró la puerta a dirimir las diferencias en las PASO.

-¿Piensa que las irregularidades que quedaron en evidencia con el escándalo de los vacunatorios VIP ameritan modificar el sistema?

-Lo venimos diciendo desde el principio. Es vergonzoso cómo el Gobierno está haciendo una utilización política de las vacunas. Comenzó con los lugares de inscripción, luego con los lugares de vacunación. Hoy se conoció la vacunación Vip, para amigos, que terminó con la renuncia del ministro de Salud de la Nación (Ginés González García), pero que incluye irresponsabilidades de más personas en muchos municipios de la Provincia y del país. El sistema actual claramente no es transparente, hay mucha desinformación en la gente y se debe trabajar urgente para corregir esto.

Las vacunas se adquieren con los impuestos que paga la gente. El Estado debe garantizar transparencia en todo el proceso de vacunación, en cada distrito, incluidos los municipios de la Cuarta Sección Electoral, donde hemos leído sobre irregularidades en varias ciudades como Chivilcoy y Bragado. Pedimos que se publiquen los datos de cada municipio en un registro público de vacunados contra el Covid-19.

-¿Los lugares de vacunación, como escuelas y gremios, son los adecuados? ¿O cree que hay electoralismo?

-Como indiqué antes, los lugares de vacunación son parte de la falta de institucionalidad y transparencia del Gobierno de Alberto Fernández y sobre todo de Axel Kicillof. En la mayoría de las ciudades se saltearon a los municipios y se están utilizando escuelas o gremios. Obviamente, eso también lo dijimos oportunamente, es insólito que no se usen los lugares que siempre se usaron para esto, que son los Centros de Atención Primaria de la Salud. Personalmente, no estoy de acuerdo en que se usen los sindicatos, que no están preparados para esto, y que se dejen de lado los CAPS. Es la primera vez que vemos algo así y no tiene sentido, salvo pensar en que se está haciendo electoralismo. Respecto a las escuelas, es una lástima que se tengan que mover alumnos y docentes a otro establecimiento por esto, es ilógico estando libres las “salitas”.

-El precio de los alimentos y de la canasta básica está por las nubes y los salarios, por el piso. ¿Le preocupa el rumbo económico?

-Las promesas que llevaron a Fernández al gobierno no se están cumpliendo. El país atraviesa una crisis económica sin precedentes y solo se intenta tapar el problema con restricciones y más impuestos al trabajo y al esfuerzo que hacen los argentinos todos los días. Ya conocemos adónde nos lleva el camino que eligió este Gobierno, el de la inflación, la devaluación y el populismo. Hoy todos estamos defraudados: jubilados, trabajadores y pymes son golpeados por la situación económica, mientras se pronostica un segundo año de esta gestión también muy complicado para el país.

-En el terreno de la política local, los socios del frente vienen planteando más espacio, más debate, y advierten que si no hay acuerdo armarán listas propias para competir en las PASO. ¿Qué opina?

-Junín ha sido un ejemplo dentro de Juntos por el Cambio, ya que hemos podido trabajar muy bien desde el año 2015, y hemos también atravesado tres elecciones (2015, 2017 y 2019), en las cuales nos pusimos de acuerdo en una lista única. No obstante, las PASO son una de las herramientas de nuestro sistema electoral y está bien plantear todas las posibilidades e ideas que tengan como objetivo fortalecer y consolidar a Juntos por el Cambio. Es una discusión que seguramente daremos en los próximos meses en la mesa de trabajo del partido.

-¿Confía en que se pueda mantener la presencialidad durante todo el año en la educación? Hay problemas edilicios y faltan insumos y elementos de bioseguridad.

-Esta semana pude recorrer algunos establecimientos educativos de Junín en el comienzo progresivo de las clases presenciales. Este paso es fundamental para volver a tener las escuelas abiertas. Pero como indica, en esta etapa nueva para la educación los problemas que surgen son muchos y, a pesar de que hubo tiempo para planificar la vuelta a clases, parecería que el Gobierno provincial no está a la altura de las circunstancias. Veo una provincia ausente en este sentido en Junín. Hay que agradecer el trabajo y el esfuerzo de los docentes, los directivos y los auxiliares para volver a estar al frente de las aulas. Confío y espero que se trabaje para que se pueda mantener la presencialidad, porque de eso depende el futuro de muchos chicos.