“Nos está costando mucho comunicarnos con el gobierno nacional”, reconoció Fiorini

“Hoy hay como una nebulosa ahí que todavía no está clara. Vamos a insistir, obviamente. Nosotros queremos que se continúe”, aseguró Juan Fiorini respecto de la obra del Paso Bajo Nivel durante una entrevista que dio a TeleJunín en carácter de intendente interino mientras Pablo Petrecca hace uso de su licencia.

Pero el también presidente del Concejo Deliberante de Junín describió también un complejo panorama en la relación del distrito con la Nación y aprovechó para informar sobre algunas cuestiones de gestión.

- A nivel nacional se ha dado un gran debate con la Ley Bases... ¿qué mirada tiene desde Junín?

- Primero, estoy de acuerdo en que el Congreso haga este tipo de debates. Por otro lado, tiene que haber gestión, obviamente. Lo malo de esto es que no se están logrando los consensos, el diálogo necesario para poder llegar a un acuerdo y a partir de ahí aprobar probablemente con modificaciones esta ley que –sabíamos- se iba a dar por lo inédito de que alguien quiera hacer tantos cambios juntos. Creo que la gente eligió algo distinto para que haga cosas diferentes y eso es lo que está intentando hacer el gobierno nacional.

- La cuestión es que en el mientras tanto la situación general empeora...

- Sí. Decíamos antes que iba a haber una transición... un tiempo, pero la verdad es que ese tiempo se está alargando y hay mucha incertidumbre. O sea: nos está costando como municipio comunicarnos con los funcionarios de gobierno. Los interlocutores cambian continuamente porque con los que podríamos tener una conversación al poco tiempo no están más y hay que volver a empezar. Eso nos está complejizando, sumado a los problemas que tenemos todos los días y que no se están resolviendo. La inflación es el principal y la gente ve que esos problemas se hacen cada vez más grandes y se va impacientando.

- Con respecto al Paso Bajo Nivel, ¿hubo alguna novedad en estas horas?

- No. Ese es uno de los ejemplos que hemos hablado con funcionarios que hoy ya no están, y entonces hay que volver a empezar. Habíamos escuchado un mensaje alentador al principio de que las obras van a continuar, y esta era una de ellas. Hablamos con la empresa y también nos dio una buena perspectiva. Pero hoy hay como una nebulosa ahí que todavía no está clara. Vamos a insistir, obviamente. Nosotros queremos que se continúe.

- ¿Hay alguna obra importante prevista por el municipio para 2024?

- Ganas siempre hay, pero hoy la cuestión pasa por lo financiero. No es un buen momento para poder ejecutar obras. De hecho tenemos muchas obras que están empezadas –de Nación, Provincia y el municipio- y no tenemos el financiamiento. Las empresas quieren redeterminar precios constantemente porque los fondos no vienen en tiempo y forma.

Frenaron la ejecución y no se sabe si van a seguir. Pero hay un compromiso de hacer obras primordiales como la extensión de la red de agua y de cloacas y vamos a seguir poniendo cámaras porque tenemos la tasa de seguridad que nos ayuda en eso.

- ¿La extensión del gas?

- Esta semana fuimos a algunos barrios que están avanzando en ese tema. También tenemos un proyecto para poder continuar con la ampliación del alumbrado público. Lo demás dependerá de la economía y de la política nacional y provincial. También vamos a continuar las obras en escuelas que están en marcha y otras que van a comenzar nuevas este año.

“Hay un compromiso de hacer algunas obras primordiales del municipio: la extensión de la red de agua y de cloacas y sumar cámaras de seguridad”.

- Hay pedido del bloque de Juntos por el Sistema Alimentario Escolar (SAE), ¿es para que se aumenten los montos?

- El aumento nosotros lo habíamos pedido hace un tiempo. Pero debería aumentarse cada año sin necesidad de pedirlo. Lo administra el municipio pero nos mandan los fondos y cuando no es suficiente tenemos que comprar el alimento de menor calidad y no queríamos eso. Lo que se logró cuando se municipalizó el SAE es mejorar la calidad, con un menú mucho más nutritivo y no queremos perder eso. Ojalá en algún momento no tengan que comer los chicos en las escuelas, pero mientras tanto hay que darle lo mejor posible.

Tenemos un observatorio nutricional con nutricionistas que trabajan en eso con los auxiliares de las escuelas y también ahora en la Escuela de Verano. Ahí también está el municipio con un aporte en el transporte, el cloro y en los convenios con los clubes. Pero este problema no se da solo con el SAE: pasa con varias responsabilidades de la Provincia.

- ¿A qué lo atribuyen?

- En este contexto económico. Recordemos que no tienen un presupuesto para 2024, sino que están usando el de 2023. Eso da una pauta de que todavía no se sabe bien en qué se va a ejecutar el presupuesto provincial. También ingresamos esta semana pasada un proyecto en el Consejo Deliberante porque estamos teniendo muchos reclamos del hospital: hay gente internada a la que no le están dando alimento y los mandan a un merendero a comer.

- ¿No les dan de comer a los enfermos?

- No, les dan una lista de merenderos de Junín a donde pueden acercarse. Lo mismo con la medicación. Estamos teniendo una alta demanda en nuestros CAPS (Centros de Atención Primaria), muchos con recetas emitidas en el hospital, donde en lugar de darle la medicación allí, que tienen una farmacia, están yendo a los CAPS municipales a buscarla o tienen que ir a un privado.

- ¿Se ha resentido el turismo por el tema de la Laguna de Gómez?

- Sí. Hoy estamos en una crisis por la sequía. Afectó a mucho turismo de cercanía que venía a pescar uno o dos días y tenemos también un turismo que viene a la laguna y se queda en el camping, en una cabaña... Pero también tenemos un turismo relacionado a los servicios de Salud, de Educación, los bancos, por el polo judicial -por ejemplo- y sigue estando. Junín es un centro de servicios y también atrae visitantes en ese sentido. Y la laguna tiene todos los servicios a disposición, no solamente el agua y mucha gente todavía sigue yendo.

- Comienzan los carnavales, ¿cómo se van a vivir en este 2024?

- Tenemos dos o tres cosas. Primero, vamos a apoyar a los corsos especiales en el Barrio Ferroviario como hicimos el año pasado. Después, este fin de semana y los anteriores estamos desarrollando lo que se llama “Puntos de encuentro en la Laguna” en el Parque Natural Laguna de Gómez y en distintos puntos que van rotando tenemos eventos todos los fines de semana. Este fin de semana largo los cuatro días va a haber actividades en la Rotonda de Sandro, la del Camino Costero y en el nuevo Paseo de Artesanos. Invito a la gente a que aproveche los atractivos que tiene laguna, los espectáculos y la gastronomía.