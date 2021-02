Los juninenses, preocupados por la fuerte suba de precios en los alimentos

Desde hace tiempo, ir al supermercado y volver con todo lo necesario se convirtió casi una misión imposible. Los precios en las góndolas varían constantemente obligando a las familias a economizar todo el tiempo, buscar precios y hasta a cambiar algunos productos como la carne de vaca por el pollo, que según indicaron, de momento, es más económica.

Democracia realizó un sondeo en el que la mayoría de los consumidores reconoció que la suba de precios se ve en el día a día y que la caída del salario empeora la situación.

“No alcanza para nada”

La canasta básica aumentó un 4,2% en enero y una familia tipo necesitó $56.459 para no ser pobre. Además, hicieron falta $23.722 para no caer bajo la línea de la pobreza.

La canasta básica y la canasta básica total subieron por encima de la inflación del mes de enero.

Susana Fromón, vecina del barrio Villa Belgrano, reconoció que “todo aumentó muchísimo. La carne es un lujo, así que compramos más pollo”.

“Hoy no alcanza para nada. Son tremendos los aumentos, así que busco lo más económico, no queda otra”.

Jubilado, con la mínima, que no llega a 20 mil pesos, José Pérez asegura que “todo está difícil”.

El vecino del barrio San Francisco aseguró: “Vivo con mi hermano discapacitado y se hace más difícil todo. Compro cuando puedo y como llego”.

A su vez, aseguró que “los últimos días del mes son peores. Buscamos ofertas. La carne no se puede comprar. Yo creía que iba a mejorar esto, pero no. Está todo peor y no cumplen nada de lo prometido”.

Roberto Lisa es abogado y vive en el barrio Centenario y reconoció que “no se puede comprar”.

Aseguró que “las frutas y las verduras también cuestan mucho. Como dicen muchos, los precios van por el ascensor y el salario por la escalera”.

“Abuso de precios”

Miguel Ángel es vendedor y vive en el barrio Güemes con su esposa e hijos. También se mostró preocupado porque llegar a fin de mes es una odisea.

“Todo subió mucho. En casa hacemos una lista, una compra y después vamos buscando lo que falta, lo necesario. Es vivir día a día. Antes era otra cosa”, aseguró.

Miguel indicó: “A mi parecer, hay mucho abuso de precio. Las primeras marcas son imposibles, hoy cuesta muchísimo”.

Por su parte, la vecina María García, de Pueblo Nuevo, aseguró que desde hace meses busca precios.

“Veo que aumentó mucho y yo busco precios. Hace rato, todos los meses. Busco promociones pero la última fue un chiste, muy poco. Cuesta mucho”.

Para Graciela Franzoia, docente jubilada del barrio Villa Belgrano, “hoy el sueldo rinde mucho menos”.

A su vez, aseguró que “todo ha aumentado pero hay quienes dicen que hay mucha diferencia en algunos lugares de la ciudad. Hay que recorrer”.

El informe

En enero la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 4,6 por ciento, mientras que la canasta básica total (CBT) presentó un incremento de 4,2 por ciento respecto a noviembre, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), contra una inflación del 4 por ciento medida por el mismo organismo.

En todo 2020 la CBA acumuló 38,4 por ciento, mientras que la de la CBT se incrementó en 33,4 por ciento.

Por su parte, la canasta básica total (la CBA ampliada y considerando los bienes y servicios no alimentarios) tuvo una variación interanual de 39,8 por ciento. La misma familia tipo necesitó $56.459 para no ser considerada pobre, mientras que una familia de cinco integrantes requirió de $59.382. Para un adulto, la CBT se ubicó en $18.271.

Según el informe publicado por el organismo, la canasta básica alimentaria, determinada por los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto cubra esas necesidades durante un mes, tuvo una variación interanual de 44 por ciento y se situó en $7.677.

A su vez, una familia tipo conformada por dos adultos y dos hijos menores de seis y ocho años, necesitó percibir $23.722 para no encontrarse por debajo de la línea de indigencia.

En la variación interanual y desde diciembre último, los incrementos que sufrieron ambas canastas se ubicaron por encima de la inflación.

El Gobierno, preocupado

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo que buscan resolver la situación de los precios y alinear expectativas con el sector privado. Y destacó la "coordinación de mesas" para avanzar en un acuerdo de salarios y precios.

El funcionario nacional apuntó a "la tensión con los precios" e indicó: "Es un tema que nos interesa muchísimo poder ordenarlo porque una reactivación como la que esperamos necesita crear empleo".

Kulfas remarcó que "hay buenas señales" en materia laboral y resaltó la importancia de "que el salario real crezca" por encima del costo de vida.

Afirmó que busca "alinear expectativas" y para ello se llevarán a cabo las mesas de coordinación con diversos segmentos.

A su vez, confirmó que los próximos encuentros serán con representantes de los rubros de alimentación, construcción y electrónica.

Señaló que los alimentos constituyen "la preocupación central" y "es el sector que ha tenido mayores tensiones en los últimos meses".

“Es central en la canasta básica de consumo de los argentinos", insistió y anticipó que con los empresarios se abordarán cuestiones vinculadas con las materias primas e insumos, así como también salarios porque "la intención es que le ganen a la inflación".