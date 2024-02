Importante trabajo de la Oficina Municipal de Defensa de los Consumidores

Continua con buen ritmo el trabajo de la Oficina Municipal de Defensa de los Consumidores. Solo en el mes de enero se recibieron unas 91 denuncias, de las cuales 54 están en curso y gracias a las conciliaciones se logró recuperar en favor de los consumidores un monto de $1.119.688.



Consultada sobre el trabajo realizado desde la dependencia, Alejandra Tomasone, titular de la OMIC, manifestó: “En el mes de enero recibimos aproximadamente unas 91 denuncias, de las cuales tenemos 54 en curso y la mayoría de las mismas tienen que ver con compras online, a través de plataformas específicas o de algún banco en particular”, y resaltó que “notamos en el último tiempo un predominio de las denuncias al sector financiero por créditos virtuales, tarjetas de crédito y propias financieras, que se debe al sobreendeudamiento que la gente lleva indefectiblemente por el momento que se vive”.



“Tenemos estos canales que se dan de manera presencial por los cuales los propios vecinos pueden venir directamente hasta la oficina para iniciar el trámite, como también por la página de ‘OMIC Resuelve’ del Gobierno de Junín en donde completan el formulario para poder hacer la denuncia pertinente”, declaró Tomasone y añadió que “también se maneja lo que es la ‘Ventanilla Única Federal’ (www.argentina.gob.ar) para que una persona de cualquier lugar pueda realizar la denuncia, siempre y cuando haya sido una compra efectuada en Junín, por lo cual se nos deriva la causa para que podamos intervenir”.



Seguidamente, la funcionaria dijo que “con los expedientes que ya venían del 2023, en el mes de enero conciliamos a favor de los consumidores por un valor de $1.119.688, que incluyen devoluciones de dinero por alguna compra o servicio que no se haya prestado, o montos indeterminados como sucede con la devolución o cambio de un celular, la baja de un servicio como puede ser internet, cable o algún seguro de vida y demás”.



“Nosotros somos una oficina de información y asesoramiento, por lo que tratamos siempre es de conciliar entre las partes, les pedimos la documentación que acredite el incumplimiento de la otra parte, ya sea por medio de una factura de un producto que no llega, o si se hizo una compra online el comprobante de la transferencia con la fotocopia del DNI”, indicó la abogada y amplió: “Con esto empezamos a armar la denuncia, luego le damos traslado a la parte involucrada ya sea un banco, financiera, transporte aéreo y de colectivos, empresa de ventas de rodados, automotores, electrodomésticos y paquetes de turismo que se compran y no se cumplen, entre muchas cuestiones más”.



Asimismo, expresó que “sucede también que son muchas las denuncias que recibimos por estafas virtuales, ya sea con la compra de un celular, paquete de turismo o la compra de un auto. En este contexto, nosotros recibimos las denuncias y las derivamos sí o sí a Fiscalía para trabajar en conjunto en materia de ciberdelitos, una metodología por la cual tuvimos mucho trabajo el año pasado y por la cual seguimos trabajando en esa misma línea”.



Por otra parte, la directora de la OMIC hizo referencia al trabajo con la Sociedad Comercio e Industria para la ejecución del programa de canastas básicas escolares: “Siempre buscamos la manera de interactuar con todas las instituciones de Junín, en este caso con la SCIJ con quien siempre tenemos el tema de la canasta básica escolar que toma mucha relevancia debido al contexto económico que estamos viviendo. El Gobierno de Junín bajo la gestión del intendente Petrecca tomó la decisión de estar cerca de los vecinos, acompañarlos en esta situación para que puedan llegar a una canasta básica, por lo cual trabajamos desde diciembre del 2023 y todo enero con las librerías adheridas con la idea de llegar a un costo accesible para la gente y que cada familia de Junín pueda contar con los útiles para que sus hijos inicien el próximo ciclo escolar”.



Por último, Alejandra Tomasone recordó que “el horario de atención en estos momentos es de 8 a 13hs, todos los vecinos pueden venir hasta nuestra oficina ubicada en Hipólito Yrigoyen 63 para iniciar los trámites de forma personal, por vía telefónica al 4407951, o por mail a la casilla defensaalconsumidor@junin.gob.ar”.