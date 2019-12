Ex alumnos de la Escuela Centenario celebraron cincuenta años de egresados

El miércoles pasado los ex alumnos de 7mo año “A” y “B” de la Escuela Primaria Nro. 22 Centenario se reencontraron en ese establecimiento educativo en horas de la tarde donde con emotivas actividades conmemoraron los 50 años de la culminación de sus estudios primarios.

Luego del emotivo reencuentro del que participaron además las docentes de aquella época Candelaria Centeno y Estela Sabus se plantó un roble en el jardín de la escuela como “símbolo de la fuerza de la Escuela Pública y de la permanencia de los afectos que se ganan en ella sin importar ningún tipo de condición”, expresaron los organizadores de las actividades.



Posteriormente se procedió a descubrir una placa recordatoria con los nombres de todos los alumnos egresados y del de todas las maestras que los acompañaron a lo largo de los siete años de estudio.

Además recurrieron las aulas y recrearon después de más de 50 años una emotiva clase brindada por la ex maestra de 5to grado Candelaria Centeno.

Seguidamente los ex alumnos y las docentes mencionadas dialogaron con los alumnos y sus docentes en el SUM de la escuela viviéndose momentos muy emotivos a través de la palabra de las ex docentes y varios de los ex alumnos.



Por último a la hora de salida los ex alumnos junto a los actuales entonaron la Oración a la Bandera, en tanto que otros participaron del acto de arriar la bandera que marcó el final de una emotiva jornada.

La celebración de los 50 años de egresados de esta promoción 1969 culminó el sábado 7, con una cena que se realizó en el SUM de la Escuela.

Los organizadores de este reencuentro agradecieron fervientemente a las autoridades y personal de la escuela por la apertura, la buena predisposición y por sobre todo por compartir tan gratos momentos.