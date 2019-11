Proteger a las víctimas

Un proyecto de ley propone reformar el Código Procesal Penal bonaerense para que, cuando se investiguen delitos sexuales, no se indague en la vida y el pasado sexual de las víctimas, con el objetivo de evitar "la revictimización" de las personas que atraviesan esa situación, explicó hoy la autora de la iniciativa.

La propuesta fue denominada "Ley Abrazo", ya que "la idea es que las víctimas de violencia sexual tengan un tránsito menos hostil por el Poder Judicial, donde no se expongan detalles de su vida privada durante el juicio y el proceso de denuncia", dijo a Télam la impulsora de la reforma penal, la diputada provincial Lucía Portos (FpV).

En los considerandos de la propuesta la legisladora consignó que "no podrá admitirse prueba referida al comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima o de un testigo" ya que, dijo, "de esa manera se está habilitando el maltrato y la humillación de quienes denuncian o de niñas y adolescentes, casos en los que los delitos deben ser investigados de oficio".

"La revictimización funciona con un peso muy fuerte, disuadiendo a las personas de realizar denuncias, cuando estas defensas, tan ineficientes -pues no tienen relación con la conducta juzgada- como dañinas, son permitidas dentro del proceso", añadió Portos.

El proyecto también estableció reglas "para evitar inferencias sobre el consentimiento", de modo que "no podrá inferirse del silencio o la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual".

La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados bonaerense el último 4 de junio y "ya tiene el apoyo del Frente Amplio, Cambiemos, Partido Justicialista, Unidad y Renovación y el Frente Renovador", contó la diputada.

"Vamos a ayudar a que el Poder Judicial tenga una mirada con perspectiva de género de estos procesos, que suelen ser dolorosos y muchas veces caen en argumentaciones que buscan culpar a la víctima por lo que les ha sucedido", resaltó Portos.