Cuál es el costo de los servicios en nuestra ciudad

El costo de una factura de gas depende de distintas variables. Por un lado, está el consumo del fluido. Pero es, precisamente, el nivel de consumo anual el que incide en las categorías de usuarios. De esta manera, los clientes residenciales se categorizan en R1, R21, R22, R23, R31, R32, R33 y R34.

La mayoría de los usuarios residenciales en Junín son R31, R32, lo que se traduce en un valor de entre nueve y once pesos el metro cúbico. Actualmente, un gasto de unos 500 metros cúbicos por bimestre es aplicable “a una familia tipo, que se cuida”, según informaron en Grupo Servicios Junín.

Con lo cual, un gasto de unos $2500 mensual puede ser tomado como un promedio razonable para un hogar estándar, en donde no se derrocha, en nuestra ciudad.

Respecto del servicio de electricidad, en la empresa Edén explicaron a este medio que “una familia tipo, que no requiera de la electricidad para calefaccionar, no debería gastar mucho más de unos 200 kilowatts por mes”.

Traducido esto al importe de una boleta, la misma fuente de la empresa concluyó: “Lo que nosotros vemos es que una familia que tiene un consumo promedio, paga una factura de unos $1500, aproximadamente”.