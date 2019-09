Los empleados municipales recibirán un bono de 3000 pesos

El intendente Pablo Petrecca anunció que los empleados municipales percibirán un bono de $ 3.000 en octubre.

Tras la reunión, de la que también participó el secretario general del Municipio, Martín Beligni, el intendente Pablo Petrecca expresó que el mismo se realizó "en el marco de un trabajo permanente junto al sindicato en pos de mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores municipales desde el primer día de gestión, como recordamos en esta reunión, cuando el 6 de enero del 2016 firmamos el Convenio Colectivo, un reclamo que el sindicato venía realizando hacia años y que a menos de un mes de nuestra gestión ya lo habíamos firmado y que traía aparejado más de 50 nuevos derechos para los empleados".

Entre los derechos de la puesta en vigencia de dicho convenio, Petrecca destacó que "otorgó estabilidad laboral, ya que 500 compañeros municipales lograron el pase a planta permanente después de años de estar contratados precariamente. También se logró que todos los sueldos estuvieran por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil. Desde allí, siempre hemos podido ponernos de acuerdo en pos del trabajador municipal".

Asimismo destacó: "Hoy, Junín es uno de los pocos municipios de la provincia que viene estableciendo la cláusula gatillo, que permite que el empleado no vea afectado su salario contra la inflación, de hecho éste año ya se activó en el mes de julio y ahora, a fin de mes, que es del 6,2 %. Este fue un compromiso asumido que estamos cumpliendo”.

Petrecca anunció así que “en el marco de la situación económica y social vigente, entendíamos que hacía falta un gesto más, por eso, queremos comunicar a todos los trabajadores municipales, excepto a la planta política, que estaremos otorgando un bono de 3.000 pesos que haremos efectivo en octubre".

Por su parte, Gabriel Saudán, destacó: "Nos vamos de esta reunión sumamente gratificados con esta noticia. Hoy muchos intendentes de otras localidades hacen grandes anuncios asegurando que otorgarán grandes beneficios para los empleados de sus municipios, pero después no le firman el convenio colectivo. Hablan de grandes bonos pero terminan otorgando aumentos anuales de salario de un 25%. Nosotros tenemos mucho por hacer, pero los empleados municipales de Junín no han perdido en los últimos años contra la inflación, un hecho inaudito para los municipales".

El secretario del gremio aseguró además que "esta cláusula, durante los dos últimos años ha beneficiado enormemente a los empleados municipales, que se suman a los grandes beneficios que hemos tenido y que enumeró el Intendente, de hecho, con las actualizaciones del salario mínimo, este año, los trabajadores que cobran el mínimo estarán cerrando el año con un incremento del 60% de aumento en sus salarios”.

En relación al bono de $ 3.000, Saudán afirmó que "el anuncio nos llena de satisfacción, como también un montón de otros trabajos que venimos realizando con los funcionarios municipales y que seguramente muy pronto también estaremos anunciando. Este gobierno del intendente Pablo Petrecca ha sido muy fructífero para los empleados municipales, esperemos continuar de esta manera, defendiendo cada uno, sindicato y Municipio, sus posturas, pero siempre pensando en pos de los trabajadores municipales".

El dirigente sindical sostuvo por último que "durante estos tres años y medio de esta gestión han sido muchísimas las buenas noticias, ya con el solo hecho de poner en vigencia el convenio colectivo y la cláusula gatillo de los últimos dos años, el mínimo, vital y móvil , han sido importantes para los empleados municipales, el avance ha sido sumamente importante, más en estos años, en donde la hipocresía política, donde muchos hablan de los trabajadores, haciendo grandes anuncios que después son puro humo, porque pagan sueldos miserables".

Por último, Petrecca informó que "otorgar este bono significa un esfuerzo de unos 4 millones de pesos, un esfuerzo muy importante pero que podemos hacer porque tenemos una administración sana, transparente y honesta. Que fija prioridades, en este caso los empleados municipales. Esto nos hará retrasar algunos proyectos que tenemos para que la ciudad siga avanzando, pero entendemos que teníamos que estar nuevamente cerca del empleado municipal".