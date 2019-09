“El Circo de los mendicantes”, en Dadá

“El Circo de los mendicantes”, teatro de títeres para adultos, llega a Dadá, espacio cultural, este domingo, 8 de septiembre, a las 20.

Se trata de una obra del teatro viajero, propuesta que se realiza junto a otras dos salas de la región. Sera el primero de un ciclo de Teatro viajero, una propuesta que realiza Dadá (Primera Junta 791 de Junín) junto a otras dos salas de la región (GIDI de Lincoln y La BOHEMIA de Vedia)

“El circo de los mendicantes”

Sinopsis: mediante el humor ácido y la ironía, la obra, presenta de forma consecutiva un variado número de mendigos, quienes vienen a ocupar los roles protagónicos. Dichos personajes, son rápidamente identificados por todas las personas que viven en cualquier gran ciudad, ya que la mendicidad (desafortunadamente) forma parte de la realidad social en que habitamos. Estos personajes son presentados por Tersites* quien, en su condición anfitrión-verdugo, les da paso para que puedan quitarse el peso de sus historias a cambio de un poco de atención.

El marco de esta propuesta es el circo, con lo que se los descontextualiza (a los mendigos) de su hábitat cotidiano (es decir: la calle). Pues, el circo, es un símbolo histórico del esparcimiento y el entretenimiento, y en el contraste que se genera entre forma y contenido, se abre un espacio propicio para reflexionar, no sólo acerca de la condición de aquellas personas sino también del rol que cada uno ocupa en la sociedad.

El objeto de la obra no es la denuncia, puesto que abarca una problemática que es evidente, si no que intenta ser un motor para ejercitar la reflexión a partir del hecho teatral.