“Nos preocupa el desorden de la ciudad y las carencias en salud y educación”

Concejales del Frente Renovador hicieron un llamado de atención al municipio al remarcar el desorden que impera en la ciudad, que abarca temas como el tránsito, inseguridad, salud, educación y la suciedad que hay en Junín.

La concejal Carolina Echeverría explicó que “cada día que pasa en la ciudad el desorden es mayor. Lo vemos a diario, tanto en la suciedad de los espacios públicos, en la inseguridad y en los accidentes de tránsito. Más allá de la estadísticas que publican desde el oficialismo, la realidad en la calle, en la vida real es diferente”.

“Todos los días nos levantamos y vemos a través de las redes sociales que hay un accidente en algún lugar, un robo en otro y vecinos que denuncian suciedad en sus barrios”, afirmó Echeverría.

Asimismo, ejemplificó que “un solo delincuente la semana pasada robó en 5 locales comerciales, el domingo robaron en el vestuario de la cancha del club Moreno, le robaron las luces al club River. En la vida real los delitos no paran, aunque desde el estado municipal no tengan intención en darse cuenta”.

En este marco, Echeverría aseguró que “los accidentes de tránsito no cesan, son permanentes. Y además vemos que los colectivos, si bien son utilizados, no han sido la solución para que en las motos circulen tres, cuatro o cinco personas. El intendente decidió organizar el transporte público sin escuchar a nadie y por eso, los recorridos no son los mejores para ayudar a disminuir la circulación de motos con varias personas”.

Por otro lado, la concejal Natalia Donati dijo que "como ya lo reclamamos en varias oportunidades, la suciedad en la ciudad es cada vez mayor. Vemos en este momento en el que las hojas caen de los árboles como los vecinos terminan amontonadas y prendiendo fuego, porque pasan días o semanas y el Municipio no las recoge”.

Y agregó que “cualquier vecino puede salir a la noche a dar una vuelta por ciudad y ver montones de hojas prendidas fuego por toda la ciudad. Lo mismo sucede con los espacios públicos, cada día están peor, no tienen mantenimiento y están degradados, como el área centro, todas las zonas comerciales de la ciudad y la Laguna de Gómez”.

"Lo mismo sucede con la salud y la educación. Cientos o miles de docentes y alumnos reclaman por la infraestructura escolar, la falta de calefacción en las escuelas. Se generaron muchas dudas respecto de las contrataciones y la elección de los proveedores. En cuanto a la salud no hay vacunas, algo esencial en el servicio primario de salud. El Municipio eligió ocultar esta situación para no criticar ni a Macri ni a Vidal, en vez de defender a los cientos de niños menores que no tienen la posibilidad de vacunarse", afirmó Donati.

Finalmente, la concejal meonista afirmó que “está claro que en la ciudad impera el desorden. La ciudad no tiene rumbo, porque el intendente no se hace cargo de ningún problema. Petrecca evita enfrentar y resolver los problemas de la ciudad. Lo único que hace es hablar de la autopista”.