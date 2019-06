Denuncian “desorden y suciedad”

Concejales del Frente Renovador hicieron un llamado de atención al municipio al remarcar “el desorden que impera en la ciudad, que abarca temas como el tránsito, inseguridad, salud, educación y la suciedad que hay en Junín”.

En esta línea, la concejal Carolina Echeverría afirmó: “Cada día que pasa en la ciudad el desorden es mayor. Lo vemos a diario, tanto en la suciedad de los espacios públicos, en la inseguridad y en los accidentes de tránsito. Más allá de las estadísticas que publican desde el oficialismo, la realidad en la calle, en la vida real, es diferente”.

“Todos los días nos levantamos y vemos a través de las redes sociales que hay un accidente en algún lugar, un robo en otro y vecinos que denuncian suciedad en sus barrios”, afirmó Echeverría.

Asimismo, ejemplificó que “un solo delincuente la semana pasada robó en 5 locales comerciales, el domingo robaron en el vestuario de la cancha del club Moreno, le robaron las luces al club River. En la vida real los delitos no paran, aunque desde el Estado municipal no tengan intención en darse cuenta”.

En este marco, Echeverría aseguró que “los accidentes de tránsito no cesan, son permanentes.