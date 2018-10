Julio Aro estuvo en la UP 13 en homenaje a las madres de los caídos

En el día de la identificación número 101 del soldado Mario Ramón Luna, caído en Malvinas el 28 de Mayo del año 1982, dando batalla al comando Británico, a sus 18 años, quien era oriundo de Santiago del Estero, se recibió en Unidad Penitenciaria 13, junto al Jefe de Complejo Zona Norte Roberto Arancibia, al ex combatiente de la guerra de las Malvinas Julio Aro quien se encuentra como director de la Investigación de identificación de los caídos en Malvinas, por lo que hoy lo posiciona como nominado para el Premio Nobel de la Paz.

Arribó acompañado por el integrante del gremio Smata “seccional Junín”, Carlos Rodríguez, quien se encuentra colaborando con la fundación “No me olvides” con base en Mar del Plata creada y presidida por Julio y padres de soldados que fueron parte de la guerra, a la Jornada de Intercambio organizada por el jefe de Asistencia y Tratamiento Miguel Santillán y la coordinadora de Educación y Cultura Fany Flores con internos referentes de todos los pabellones.

En el encuentro se interactuó en pos de la superación personal y conflictivas ante la sociedad, intercalando vivencias de los ex combatientes desde los comienzos de la guerra hasta la fecha, en cuanto a la vida personal de ellos (el después de la guerra), y continuación familiar y social propia de los ex combatientes como de las familias que hoy tienen a sus héroes en su corazón.

Dentro de la Jornada de Intercambio, la Jefatura de Unidad a cargo del director Víctor Martínez, junto a su personal y los detenidos, sorprendieron a Aro con la noticia de que la Escuela de Cerámica Xul Solar, será la encargada de elaborar con sus alumnos el mural que dará reconocimiento a las madres de los ex combatientes caídos en Malvinas.

El proyecto se basa sobre la lucha de las madres y los soldados durante la guerra y posterior a la misma. Se trabajará sobre un mural rompecabezas en la que una pieza, del mismo realizada en terracota la llevará Julio a la Fundación “No me olvides”, hasta el día que reconozcan a todos los caídos.

Será la primera vez que se haga un monumento a las madres de los héroes en Malvinas, y se realizarán suvenires con la réplica que se colocará en Junín, para que Aro haga entrega en el extranjero y se represente a los héroes argentinos caídos en Malvinas y a sus progenitoras.

Para finalizar, se le hizo entrega de 75 mochilas Y 40 bolsas de jardín, para la fundación, ya que serán destinadas a los jardines y colegios carenciados de la Provincia.

“Para mí es muy gratificante poder estar aquí, me gusta mucho ayudar y creo que de alguna manera lo vivido puede enseñar a superar miedos- traumas- inseguridades que te bloquean para seguir avanzando. Vine porque me llena de alegría poder interactuar con ustedes y me voy repleto de amor y virtudes, que no me esperaba. En nombre de las madres les digo gracias, es la primera vez que se las reconoce en la historia y realmente se merecen el reconocimiento por haber entregado lo más preciado que es un hijo y tener el valor de poder identificarlo después de la guerra, realmente merece homenajearlas”, dijo Aro.