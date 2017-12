Se realizó la reinauguración del edificio de la Jefatura Distrital

El intendente Petrecca, encabezó el pasado viernes la reinauguración de la Jefatura Distrital de la Policía Bonaerense, cuyas instalaciones fueron totalmente remodeladas y acondicionadas.

En el acto estuvieron presentes, además, el Jefe Distrital, comisario José Gil; el secretario de Seguridad del Gobierno de Junín, Fabián Claudio; el jefe Departamental, Walter Feletto; y los ex jefes distritales, entre otras autoridades.

El intendente valoró el trabajo en conjunto realizado por el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad, que hicieron posible no sólo las refacciones en la Jefatura Distrital, sino también las del destacamento de la Policía Local del barrio 11 de Julio, el destacamento de Saforcada y la Comisaría de la Mujer, entre otras inversiones.

“Estoy contento por poder acompañar a las fuerzas policiales y ver cómo está hoy este lugar, que tan deteriorado hemos visto en otro momento. Hoy está impecable, así que quiero agradecer por el gran trabajo que han hecho las fuerzas policiales”, afirmó Petrecca.

“Esto es posible por el esfuerzo y por la administración sana de los fondos públicos y se puede lograr también con la inversión de la tasa de seguridad policial. Es otra de las tantas cosas en las que invertimos para poder brindar mayor seguridad a nuestra gente y a nuestra ciudad”, agregó.

El intendente resaltó la importancia de tener los edificios en condiciones y dijo: “Todavía tenemos mucho por hacer en la Comisaría Primera y en la Segunda. Pero hemos logrado sacar las motos de la calle y también hemos podido avanzar en el destacamento de Saforcada, en el destacamento de la Policía Local en el 11 de Julio y en algunas cuestiones de la Comisaría Segunda. De a poco vamos avanzando en conjunto con la provincia de Buenos Aires para dejar los edificios públicos como corresponde”.

“El estado en el que nosotros los hemos encontrado no ha sido bueno pero, con el esfuerzo de todos, de a poquito vamos dando soluciones. Así que me pone contento de que esta jefatura distrital hoy esté en muy buenas condiciones”, agregó.

Por su parte, el comisario José Gil expresó: “No tengo más que palabras de agradecimiento hacia la secretaría de Seguridad y hacia el intendente municipal por habernos permitido ser parte de la refacción de la Jefatura Distrital”.

“Esto nos permite trabajar más cómodos, estar en un lugar refrigerado o calefaccionado en invierno, tener asientos más cómodos y esto hace a la función policial. El empleado va a poder prestar su trabajo de mejor manera y estar más predispuesto para cumplir su función. Así que muy agradecido por la colaboración que nos ha brindado el municipio para poder llevar adelante este proyecto”, finalizó.