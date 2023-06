Rusia podría lanzar un bombardeo sobre Kiev

Rusia puede atacar Kiev en cualquier momento, pero no lo hace "por varias razones" que no se pueden revelar públicamente, declaró el presidente ruso, Vladimir Putin. "Rusia destruyó en las cercanías de Kiev cinco sistemas (antiaéreos) Patriot y ¿por qué le iba a ser difícil destruir un edificio o instalación en el centro de Kiev? Pues claro que no. Pero no lo hace por varias razones", insistió el jefe del Kremlin, al intervenir en una sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Putin comentó al politólogo norteamericano Dimitri K. Simes que las razones para no atacar Kiev son varias y que puede enumerarlas, pero no públicamente. También consideró que los ataques de Kiev contra la provincia rusa de Belgorod, limítrofe con Ucrania, “fue un intento de provocarnos para que tomáramos potentes acciones de represalia. También fue un intento de causar daños al Kremlin y a la residencia del presidente de Rusia", refirió.

Mediación africana

Una delegación de dirigentes africanos llegó ayer sábado a San Petersburgo para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, un día después de que su propuesta de intermediar para calmar las aguas entre Moscú y Kiev fuera rechazada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

La delegación, encabezada por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, propuso en la capital ucraniana interceder para apaciguar el conflicto y pidió que hubiera "una desescalada de ambas partes". Zelenski, sin embargo, rechazó la propuesta, que tachó de "engaño" de Moscú en plena contraofensiva de sus tropas.

Dispuesto al diálogo

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo estar dispuesto a entablar "un diálogo constructivo con quienes deseen la paz" al recibir a la delegación de dirigentes africanos que busca mediar en el conflicto con Ucrania. "Acogemos con satisfacción el enfoque equilibrado de nuestros amigos africanos sobre la crisis ucraniana", dijo Putin al recibir a la delegación en San Petersburgo.

"Estamos abiertos al diálogo con quienes deseen la paz basada en los principios de justicia y de respeto de los intereses legítimos de las partes", agregó. El mandatario ruso dijo además que apreciaba el interés de la delegación africana para encontrar soluciones al conflicto.

Armas nucleares

Putin anunció que Rusia había empezado a transferir armas nucleares al territorio aliado de Bielorrusia. "Las primeras ojivas nucleares fueron transferidas a territorio bielorruso. Son solo las primeras, pero antes del fin del verano completaremos el proceso", afirmó.