Más de 11.000 muertos y un cuarto de millón de contagiados en el mundo

La pandemia de coronavirus dejó hasta ayer 11.000 muertos en 164 países y la cifra de infectados pasó el cuarto de millón, mientras la curva de contagios aún no alcanza su punto de inflexión y los gobiernos ven trastocadas sus agendas políticas y ensayan diversas medidas para contener el brote y también la crisis económica que trae aparejada.

Los datos surgen del monitoreo realizado por la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, en medio de advertencias de que el pico máximo de casos podría llegar “la semana que viene, o la próxima”, según las autoridades.

Los cinco países con más muertes por el coronavirus son Italia, con 4.032; China, con 3.248; la República Islámica de Irán, con 1.433; España, con 1.002; y Francia, con 372.

La cifra de infectados supera los 266.000 repartidos en 164 países.

Por otra parte, la serie de medidas implementadas por gobiernos alrededor del mundo, como cuarentenas, campañas de difusión y el despliegue de equipos sanitarios en las zonas más afectadas, no logran frenar el avance del brote.

El secretario general de la ONU, António Guterres, había advertido ayer a los líderes de todo el mundo que, de no extremar los recaudos, la pandemia “podría matar a millones de personas”. La Organización Mundial de Salud (OMS) confirmó ayer que en los últimos 12 días los casos de enfermedad por coronavirus pasaron de 100.000 a más de 200.000.