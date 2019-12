El Congreso procederá con la acusación formal contra Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, pidió ayer formalmente a los legisladores redactar los cargos para someter a juicio político al presidente, Donald Trump, quien, en seguida, criticó la medida y solicitó acelerar el proceso para poder tener una causa “justa” en el Senado de mayoría republicana.

“Los demócratas de izquierda radical, que no hacen nada, acaban de anunciar que van a intentar someterme a un juicio político por nada”, tuiteó Trump poco después del anuncio de Pelosi.

El magnate republicano tachó a los demócratas de “locos” y consideró que los cargos que se le imputan, sus presiones a Ucrania para investigar al ex vicepresidente y potencial rival electoral en 2020 Joe Biden, fueron contactos “completamente apropiados” con Kiev.

Pelosi, en cambio, aseguró al solicitar la redacción de los cargos contra el mandatario que lo hacía porque este no les dejaba otra opción y era la democracia que estaba en juego, reportó la agencia de noticias EFE.