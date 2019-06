Lula podría optar por un régimen de libertad vigilada

El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil envió al Superior Tribunal de Justicia (STJ) un parecer en el que considera que el ex presidente Lula da Silva, preso en Curitiba por corrupción, ya cumplió el tiempo suficiente de su condena para pasar al régimen semiabierto.

Para la subprocuradora Áurea Lustosa Pierre, el STJ debe discutir una eventual progresión del régimen de Lula por haber cumplido una sexta parte de la condena, pero todavía no hay fecha prevista para el juicio.

Lula fue condenado en primera instancia a nueve años y seis meses de cárcel en julio de 2017. En enero de 2018, un tribunal de segunda instancia ratificó esa sentencia y la amplió hasta los doce años y un mes. Sin embargo, el STJ la rebajó a ocho años y diez meses en abril pasado.

El mes pasado, la defensa del ex presidente pidió al STJ que se le conceda el régimen abierto tras esta última reducción de pena. Si la demanda fuera aceptada, Lula podría cumplir el resto de su condena en un estado de libertad vigilada, que le permitiría salir durante el día y permanecer solamente las noches y fines de semana en un establecimiento carcelario o incluso en su domicilio.