Internaron de urgencia a Pelé por un cuadro de fiebre alta

El mundo del fútbol los esperaba, dos campeones del mundo unidos por una marca. De un lado, el tres veces ganador de un Mundial, Pelé, del otro el francés Kylian Mbappé, que se consagró en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El encuentro entre los dos astros del fútbol se completo, pero horas más tarde el brasileño comenzó a sentirse mal y tuvo que ser hospitalizado por un cuadro agudo de fiebre.

Pelé, de 78 años, tuvo una crisis de tetania dentro de la habitación del hotel en el que se encuentra alojado en el centro de París y desde allí fue trasladado a un hospital según indicaron desde la radio francesa RMC Sport.

Desde el entorno del ex futbolista le aseguraron a la emisora que el ex futbolista fue internado simplemente por una cuestión de prevención y aclararon que su vida no corre peligro.

El cuadro de Pelé informa que el brasileño tuvo una “infección” y confirmaron que prefirieron que se realice estudios antes de “un largo de viaje” de vuelta a Brasil, donde vive.

El tricampeón tenía previsto reunirse con Mbappé para la campaña en el otoño pasado, pero por un problema de salud del ex Santos tuvieron que postergar el encuentro.

Lo cierto es que la salud de Pelé desmejoró notablemente en los últimos años. En noviembre de 2014 fue internado por una infección urinaria grave y permaneció varios días dentro de un hospital. “Llegué a pensar que Dios se estaría olvidando de mí“, había dicho el crack.

Además, en julio de 2015 tuvo que ser sometido a una cirugía de espalda para descomprimirle las raíces nerviosas que le provocaban un pinzamiento con sus vértebras. Pero eso no fue todo, al año siguiente tuvo que ser intervenido en Estados Unidos para corregir un desplazamiento de la prótesis de cadera que desde noviembre de 2012 tiene colocada entre el fémur y la pelvis.