La UE advierte a Londres por rechazar un Brexit sin acuerdo "no es suficiente"

La Comisión Europea (CE), una suerte de poder ejecutivo de la Unión Europea (UE), advirtió ayer que la decisión del Parlamento británico de rechazar un Brexit sin acuerdo, en cualquier circunstancia y cualquier fecha, "no es suficiente, tienen que acordar sobre un acuerdo".

"Tomamos nota de las votaciones en la Cámara de los Comunes esta noche", aseguró la CE en un comunicado, citado por la prensa británica, poco después de que el Parlamento en Londres aprobara una moción no vinculante para rechazar la posibilidad de salir de la UE sin un acuerdo previo el próximo 29 de marzo, la fecha establecida por ley para el Brexit, o más adelante.

"Hay solo dos maneras de salir de la UE: con o sin acuerdo. -agregó el texto de la CE- La UE está preparada para ambas. Sacar la opción de un no-acuerdo de la mesa no es suficiente para votar en contra de un no-acuerdo, tienen que acordar sobre un acuerdo. Nosotros acordamos un acuerdo con la primera ministra y la UE está lista para firmarlo."

Hasta ahora, la UE ha sido clara en que no aceptará postergar la fecha del brexit, a finales de mes, si el gobierno británico no demuestra que existen al menos bases para un acuerdo y que se necesita más tiempo para negociarlo.

Ayer la primera ministra Theresa May ratificó que una postergación del plazo del Brexit solo es posible "si ya hay un acuerdo sobre la mesa".

En ese mismo sentido, horas antes, cuando el Parlamento británico se preparaba para votar varias enmiendas y la moción central sobre la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, el negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, se preguntaba para qué serviría retrasar la fecha de la salida del Reino Unido de la UE.

"Prolongar esta negociación para hacer qué, puesto que la negociación sobre el artículo 50 (sobre la salida de un Estado miembro) está terminada", declaró el político francés durante un debate en el pleno de la Eurocámara.

De hecho, Barnier aseguró que antes de solicitar un retraso del Brexit, el Reino Unido debe indicar a Bruselas qué tipo de relación futura desea establecer con el club comunitario, consignó la agencia de noticias EFE.

"Reino Unido debe decirnos lo que quiere para nuestra futura relación, cuál es su elección. Esa es la pregunta que se plantea ahora, a la que esperamos una respuesta, y esa pregunta se plantea incluso antes de una decisión sobre una eventual extensión", comentó.