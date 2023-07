Luego de recibir un Olimpia de Plata, Sabrina Mai busca sponsor para asistir a una competencia internacional

En el mes de septiembre, se llevarán a cabo, en Seúl, Corea del Sur, los Primeros Juegos Mundiales de Taekwon-Do ITF, un evento al que asisten los mejores taekwondistas del mundo y que serán, sin dudas, el puntapié inicial de los próximos Juegos Olímpicos. Así, al ser una competencia que no requiere clasificaciones previas, los gastos económicos corren por cuenta de cada deportista, ya que la Federación Argentina de Taekwondo no asume los gastos de ninguno.

En ese sentido, la rojense Sabrina Mai, última campeona mundial y ganadora de un Olimpia de Plata dialogó con Democracia y reveló la campaña que está llevando adelante para poder solventar los gastos de la competencia. “Somos muchos los deportistas que estamos en la misma situación, y dadas las condiciones del país, se hace muy difícil cubrir los gastos”, sostuvo Mai y agregó “la Federación siempre me bancó y pagó todo, pero esta competencia es diferentes, si bien se está armando la Selección Nacional, los gastos corren por nuestra cuenta”.

Al respecto, Sabrina explicó que para asistir a estos Primeros Juegos Mundiales que se desarrollarán en Seúl no hubo un proceso eliminatorio previo, sino que, “va el que puede”, y reveló “van a concurrir taekwondistas de todas partes del mundo y serán, sin dudas, el inicio de lo que serán los próximos Juegos Olímpicos”.

En cuanto a la “colecta” que está realizando, la deportista contó que primero comenzó en Rojas, hablando con el Municipio y empresas locales. “La Secretaría de Deportes de Rojas siempre nos apoya, pero como somos tres los que queremos viajar, se complica la recaudación”, expresó y agregó “luego, continué por la zona, en Junín y Pergamino y ahora ya estoy avanzando hacia la zona de Capital Federal”. En ese aspecto, Mai reconoció que “la esperanza es lo último que pierdo y seguramente en septiembre voy a poder viajar sin problema”, y agregó “tenemos muchas chances de hacer una buena presentación a nivel grupal e individual”.

La primera rojense en ganar un Olimpia de Plata

Durante el 2022, la deportista se consagró campeona del mundo, y como broche de oro, sobre el cierre de año, obtuvo el galardón que puso su nombre en la mesa de los grandes junto a Lionel Messi y Gabriela Sabatini. “La nominación fue un shock, porque fue la primera vez que la actividad estuvo nominada para los premios Olimpia. Ver el nombre del taekwondo ITF en esos premios era una alegría enorme. Y cuando vi mi nombre dentro de los nominados la alegría se potenció”, sostuvo Sabrina y agregó “estar en esa fiesta ya era ganar, porque el que ganó esa noche fue el taekwondo no los cuatro que estuvimos ahí. Se trabajó mucho para que este deporte esté presente. Obviamente que nosotros éramos los merecedores de estar ahí por el año que habíamos tenido. Cuando dieron mi nombre en la entrega de los Olimpia se me llenó la mente de recuerdos, mi primera clase, mi primer torneo, de todos los viajes, de todos los esfuerzos que uno hace para superarse día a día”.

En ese sentido, la joven reveló: “La gente, a veces, ve solamente los resultados, tanto buenos como malos, historia o derrota, pero detrás de todo eso hay un trabajo inmenso de años, que pueden culminar con una alegría o una tristeza. De las derrotas se aprenden, pero de las victorias mucho más”, y mencionó “todo lo que no se ve hace al deportista, no solo el resultado. Lo que a mí me hace deportista es todo el recorrido, el camino para llegar a un objetivo, después si se da o no, no es por uno sino por un montón de factores externos”.

Por último, dijo que “la presión siempre está. Obviamente que va mutando; al principio quería ganar por mis amigos, por mi gente, por el público, pero hoy creo que es más mío, y se puede manejar distinto. Al haber más eventos de taekwondo la gente los ve, sabe lo que hacemos, y en los torneos los nenes más chiquitos te demuestran cariño, te dicen cosas lindas y pasamos a ser una inspiración para ellos. Y yo me quedo con eso”, y concluyó: “quiero seguir disfrutando de lo que me gusta. Soy una persona muy competitiva, que le gusta ganar a todo, pero poniendo el disfrute por sobre todo. Eso lo aprendí hace un tiempo y espero mantenerlo. Y cuando eso ya no esté, entonces será la hora de dejar la competencia, porque dejará de tener sentido”.