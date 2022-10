Bettini Black Out, especialista en cortinas roller y screen en Junín

Bettini Black Out es una empresa que se dedica a la fabricación de cortinas roller de bandas verticales y paneles orientales, con telas black out y screen, telas traslúcidas, y a medida. Uno puede encargar lo que son cortinas roller, con sistemas simples y combinados, es decir con tela black out solamente (simple) o combinado (tela black out y tela traslúcida o screen para la misma ventana).

Cabe destacar la creciente comercialización que se realiza desde Junín hacia todo el país de forma online, despachando el pedido a través del transporte de OCA y en Junín y zona, también se realiza la instalación. No hay local de venta al público.

En diálogo con Democracia, al ser consultado sobre el acceso a los insumos y materiales para la fabricación Federico Bettini manifestó que si bien actualmente había algunas trabas, puesto que trabajan mayoritariamente con telas importadas, sin embargo para las telas de colores clásicos no había problema.

“Hay algunas trabas pero tenemos los materiales, los más clásicos que son los black out, los colores bien clásicos como blanco, natural, beige, siempre los tenemos. Todo lo demás, colores con diseño y colores lisos un poco más jugados, lo hacemos a cotización, no compramos por cantidad porque normalmente se pide mucho menos. Eso lo compramos por metro y siempre en disponibilidad de los proveedores que tengan, pero todo lo demás, lo que más salen que son los colores clásicos hay”, explicó.

Respecto a cómo era el procedimiento para realizar los pedidos de los clientes y demás, Bettini apuntó que ellos tenían convenio con una fábrica de aberturas, que les envían las medidas y las indicaciones en general que se necesitan.

“En Junín y aledaños, vamos en caso de que sea necesario, medimos, asesoramos. Y en lo que es venta online nos van diciendo a través de un sistema especial que tenemos”, dijo.