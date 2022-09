Hormaglox, nueva planta hormigonera en Junín

Hormaglox es una nueva planta hormigonera de nuestra ciudad, ubicada en Ruta Nacional 188 y Chile, que se instaló en plena pandemia y arrancó con sus actividades a principios de abril del 2021, “con la primera volcada de hormigón”, como dice Guillermo Naso, su encargado, en diálogo con Democracia.

Entre los productos más destacados cabe mencionar el hormigón proyectado, que se realiza con una piedra fina, material distinto al que se utiliza para el hormigón elaborado común para una platea o para una losa.

“Es trabajado con una bomba, aire y una explosión – explicó el entrevistado-. Se llama proyectado porque impacta contra una pared y se hace como un revoque. Se usa mucho para hormigón visto, bloques, muretes, paredes y para piletas. En Buenos Aires, te diría que el 70 a 80 por ciento de las piletas se hacen con hormigón proyectado. Piden la bomba, la máquina y lo realizan de esa forma. Hacen toda la estructura de hierro y después le van pegando el hormigón con compresión”.

“Nosotros lo realizamos en ATSA y salió muy bien – destacó-. Tiramos 73 metros cúbicos de hormigón proyectado. Generalmente se pide menos material proyectado, no se proyecta tanto, pero en este caso se hizo toda la pileta, desde el piso hasta las paredes, todo con material proyectado. Vino una empresa de Buenos Aires y realizó la pileta nueva en el predio de ATSA. Esta semana tenemos otra pileta en barrio Rincón del Cielo con H30 proyectado, también una empresa viene de Buenos Aires y la realiza”.

Pisos y losas radiantes

“Otro material que estamos realizando es mortero para pisos realizando es mortero para pisos y losas radiantes – dijo Naso-. Es un material con características especiales, en la cual también va un aislante y usamos piedra mucho más chica para que no dañe las cañerías. Se pone un nailon, una malla, los tubos donde pasa el agua caliente o electricidad, y arriba se pone todo un mortero de hormigón. Eso también, cuando se vuelca, no tienen que romper esas cañerías y a su vez tiene que servir de aislante”, explicó a groso modo la construcción, para la cual ellos elaboran este especial hormigón.

Hormigonera

Hormaglox realiza hormigón de calidad elaborado para clientes de Junín y zona, aunque no más de 100 kilómetros de distancia, según aclaró Naso, ya que el material tiene una duración determinada. En diálogo con Guillermo Naso, encargado de la planta, recordó cómo había sido el avance en la producción de la planta, que “está en pleno proceso de desarrollo”, aseguró.

“Una vez instalada – dijosumamos personal como un ingeniero y un laboratorista a cargo de la producción. El laboratorista es ideal para hacer la fórmula, que pruebe los materiales, que estos lleguen bien y sean analizados”.

“Como toda hormigonera utiliza materiales áridos como la arena, que llega del litoral de Rosario; y la piedra y el cemento, de Olavarría. También se puede comprar piedra y arena de Río Cuarto, pero generalmente compramos en las areneras del litoral y en las canteras de Olavarría”, acotó Naso.

Abastecimiento

Respecto a los materiales, el entrevistado dijo que si bien eran solo tres materiales: cemento, arena y piedra, había prácticamente un monopolio detrás de eso y los precios aumentaban.

“Nosotros no llegamos a decir que no tenemos precios o no vamos a vender. Nos han vendido, nos han mandado sin problemas pero todas las semanas con listas de precios nuevos”, sostuvo Naso.

Preguntado el porcentaje de incremento para este año, dijo que aproximadamente había sido del 50 por ciento. “Subió el precio del flete, por el precio del combustible del transporte”, acotó.

Finalmente, sobre las expectativas que tenía, aún en tiempos difíciles como estamos atravesando, el encargado de Hormaglox afirmó: “Seguir creciendo, posicionarnos en el mercado. Lo importante es hacer un buen hormigón, de buena calidad y luego eso traerá la cantidad en las ventas”.