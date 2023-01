Eco Steel Frame: construcciones en seco y de larga durabilidad

Eco Steel Frame es una empresa instalada en la colectora René Favaloro 927 sobre Av. Circunvalación, está dedicada a las construcciones en acero, no solo para llevarlas a cabo en Junín sino en distintos lugares del país y en continuo crecimiento.

Construyen viviendas comerciales y domésticas, edificios, módulos transportables, casas de juegos, fábricas, pods, fachadas, oficinas y mucho más.

Respecto a las características de la construcción en seco y a la importancia de las terminaciones, Marcelo Tapia, director de Grupo Eco, destacó los beneficios de este tipo de edificaciones en un diálogo mantenido con TeleJunín.

“En Córdoba estuvimos construyendo y en invierno nos agarró una nevada, muy linda de ver aunque no tanto para trabajar, no obstante la experiencia fue fantástica”, recordó el entrevistado, dando a entender que se podía construir en cualquier lado, en donde uno se imagina, incluso en espacios mucho más sencillos.

“En una casa con techo de chapa hemos construido: tomamos los muros perimetrales como base, armamos vigas de entrepiso, construimos la parte superior y cuando estaba todo construido hicimos las aberturas en la chapa, unos puentes y unimos las dos construcciones”, resumió.

Resaltando la durabilidad de la construcción que realizan, Marcelo Tapia dijo: “Como construcción es noble, segura, eficiente y lo que te imagines se puede hacer. La construcción está pensada para que uno no gaste de más pero tampoco le quite recursos para que eso no sea eficiente en el tiempo. Si en los Estados Unidos tenemos viviendas de 200 años, siempre ha sido en base a un sustento técnico”.

“La gente por ahí piensa ¿cuánto me irá a durar esto? Los cálculos dan que la vivienda dura más de 300 años, son seis generaciones. Y si vamos a la realidad, en pie, en los Estados Unidos hay viviendas en seco que tienen mucho más tiempo que viviendas en Argentina hechas de ladrillo”, acotó.

A la pregunta cómo trabajaban con los créditos hipotecarios, los presupuestos y demás, Marcelo Tapia explicó: “Siempre recomendamos que vengan de la mano de un profesional, con un plano hecho. Si no, nosotros tenemos nuestro propio equipo obviamente que le da solución a eso, que diseña y construye. Si vienen de la mano de un profesional, ese plano que traen, nosotros lo transformamos para la construcción en seco”.

“Hemos hecho más de 10 viviendas del Procrear y está atado a cualquier crédito hipotecario que pueda llegar a existir dentro del mercado. No hay inconvenientes en eso, no solo en la parte legal, sino en lo técnico y mucho menos en las respuestas que nosotros podemos darle para construir”, afirmó.

Tapia acotó que Grupo Eco hacía muchos años se dedicaba a las terminaciones de piso, en Benito de Miguel y Yanquelén. “En ese lugar hay una variedad enorme de pisos, revestimientos, cortinas, aberturas de PVC. Hay muy buena respuesta en lo que tenga que ver con terminaciones. Ahora inclusive hay una línea con mucha variedad de porcelanatos”, detalló.

“Por otra parte, en avenida de Circunvalación – dijo Tapia- tenemos todo lo que tenga que ver con construcciones en seco. Atendemos a constructores, a profesionales, los asesoramos incluso sin cargo porque cuidamos el sistema, queremos que la construcción sea segura”.