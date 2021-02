Quince ganadores de los premios Building of the Year 2021

Este premio de arquitectura colaborativo es elegido por los lectores de ArchDaily, que filtraron miles de proyectos hasta llegar a las 15 mejores obras de arquitectura publicadas en ArchDaily en 2020.

Como en años anteriores, los ganadores muestran un amplio espectro de edificios, lo que da una idea de cuán diversa se ha vuelto la profesión en las últimas décadas. Las prácticas de alto perfil toman su lugar, como siempre, con ganadores como el Concordia Design de MVRDV en Wrocław y la tienda de Apple de Foster + Partners en Bangkok, que muestran que las oficinas de arquitecturas establecidas aún pueden dejar su huella, como en los sistemas de premios más tradicionales. Junto a ellos se encuentran héroes anónimos, como las firmas colombianas Niro Arquitectura y OAU con su Mercado en Gramalote o como la Microbiblioteca Warak Kayu de SHAU en Indonesia, que han demostrado su capacidad para realizar cambios reales y positivos donde se necesitan.



Este premio desarrollado en asociación con Dornbracht representa los valores de la misión de ArchDaily: brindar inspiración, conocimiento y herramientas a los arquitectos de todo el mundo. Ni ArchDaily ni los premios Building of the Year serían posibles sin la generosidad continua de las oficinas que eligen publicar sus proyectos con ArchDaily cada año, o sin los lectores comprometidos que participan en el proceso de votación.

