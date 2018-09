Cómo crear dormitorios compartidos

Cuando los metros escasean y no hay posibilidad de construir una habitación para cada niño de la familia, si es que hay más de uno, no queda otra que compartir el espacio.

De todos modos, que duerman juntos no quiere decir que cada uno de los niños no pueda tener su propio espacio dentro del mismo ambiente.

El color, en este sentido, puede ser un buen aliado y, bien aprovechado, apelando a efectos de impacto, combinaciones y otros trucos, podrá ayudar a que la convivencia no sea un tema.

Efecto impacto

Para ayudarnos en esta tarea, Alba, marca líder de pinturas para hogar y obra del grupo AkzoNobel, ofrece algunos tips para crear dormitorios compartidos para los niños de casa.

Para aquellos dormitorios mixtos, se puede utilizar variedad de colores neutros buscando un diseño minimalista, sobrio y sereno. El objetivo es buscar que la habitación sea un lugar cálido para los chicos. Los tonos recomendados: Adorno Rupeste, Azul Cielo y Amarillo Cremoso.

Para una habitación de dos niñas con sus gustos bien determinados, una buena opción es unificar el dormitorio con un tono vibrante. Así mismo se puede jugar con figuras geométricas en la pared para darle movilidad. Para generar una sensación de amplitud se pueden poner las camas en forma de “L”.

Juego de niños

Mezclar neutros con diseños divertidos y matices vibrantes para crear un dormitorio dinámico. El objetivo es que los niños se diviertan a la hora de estar en la habitación, y siempre es una buena idea ayudar desde la decoración.

El verde y el azul son dos colores característicos a la hora de pintar el cuarto de niños. Cuando se trata de crear un espacio compartido, la combinación de estos tonos genera una habitación clásica pero original al mismo tiempo. Estos colores clásicos juntos, provocan originalidad.

Cubrir gustos diferentes con estilo

Una gran manera de separar cada rincón dentro del dormitorio es pintar la pared con dos colores muy distintos y, a su vez, utilizar muebles y una decoración que acompañe a cada espacio. Así, utilizando la pintura de forma inteligente se puede adaptar cada espacio según el gusto de cada uno. Para esto se recomienda utilizar los siguientes colores: Corona Dorada, Marea Suave, Mandarín y Rosa Menta.