Alergias, los cambios climáticos favorecen mucho a su aparición

Alergias a las picaduras de insectos, las alimentarias, al sol o respiratorias son las principales alergias de verano que podemos prevenir, según explica el decano de la Facultad de Medicina y profesor en Alergología de la Universidad CEU San Pablo, Tomás Chivato.

Sobre todo los niños y adolescentes deben tener especial cuidado durante el verano. Campamentos, viajes, excursiones, estancias en el extranjero hacen que comer fuera de casa sea la norma y deben extremar la precaución si son alérgicos a determinados alimentos.

Los alérgicos deben contar con un plan personalizado de tratamiento en caso de ingerir de forma inadvertida los alérgenos.

Por ejemplo, los frutos secos (contenidos en salsas o ensaladas) pueden producir anafilaxia, por lo que el afectado debe llevar su autoinyectable de adrenalina.

Ojo con el anisakis: un parásito que en su fase larvaria puede aparecer en el aparato digestivo de diferentes pescados como merluza, sardina, bacaladilla… Si ese pescado se ingiere crudo o poco cocinado sin haberlo congelado previamente esa larva puede dar lugar a problemas digestivos y alérgicos.

La alergia solar se debe a un mecanismo de hipersensibilidad que da lugar a dermatitis fotoalérgica y a urticaria solar. Las causas más frecuentes de reacciones fotoalérgicas son las cremas de protección solar y algunos medicamentos antiinflamatorios aplicados en forma de gel o crema sobre la piel.

También determinados fármacos antiinflamatorios pueden producir fotosensibilidad por mecanismo fototóxico.

Las alergias respiratorias, rinitis y asma, otras de las alergias de verano, se manifiestan más en determinados hábitats por lo que si hay afectados por polen, ácaros o hongos deben saber a qué tipo de lugar viajan.

Por ejemplo, los alérgicos a pólenes de gramíneas que en el centro de la Península Ibérica se manifiesta en mayo y junio pueden presentar síntomas en verano en Pirineos, cordillera entre España y Francia, o en Reino Unido, Irlanda y el Norte de Europa. Los alérgicos al polvo pueden sufrir síntomas en la zonas de costeras donde la humedad es mayor.

En verano estamos más expuestos a las picaduras de abejas, avispas o mosquitos.

Consejos

Estos son algunos de los consejos que ofrece el alergolo del CEU Tomás Chivato:

-No acercarse ni golpear panales de abejas o nidos de avispas.

-Si se posase algún insecto es mejor permanecer quieto o realizar movimientos lentos hasta que se aleje.

-Si bebe líquidos azucarados al aire libre compruebe que no haya insectos en los bordes.

-Evitar pasear por praderas en floración o campos de trébol.

-No caminar descalzo, sobre todo en piscinas con césped.

-No utilizar ropa de colores llamativos ni estampados.

-Es mejor utilizar verde suave o marrón claro.