Un hermano de Messi está internado y detenido tras un confuso episodio

Uno de los hermanos de Lionel Messi, Matías de 35 años, está internado y detenido en un hospital en Rosario luego de que protagonizara un confuso episodio con una lancha en el río Paraná. Tras el hecho, un fiscal de la ciudad de Rosario ordenó la detención de un hermano del futbolista Lionel Messi luego de que se encontrara un arma de fuego y rastros de sangre en el interior de la lancha con la que se accidentó mientras navegaba por la costa de la localidad santafesina de Fighiera.

En tanto, el abogado de la familia informó que Matías Horacio Messi, de 35 años, está internado en el sanatorio Parque de Rosario a la espera de una intervención quirúrgica facial por lesiones óseas sufridas en el choque de la lancha y aclaró que el grupo familiar no es titular de ningún arma de fuego.

No obstante, ayer a la mañana el fiscal José Luis Caterina solicitó la detención de Matías, uno de los hermanos del capitán del seleccionado argentino, atento a que no se presentó a declarar tras el accidente que dijo haber sufrido el jueves con una lancha en el río Paraná.

En tanto, personal de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró una pistola calibre .380 con municiones en el interior de la embarcación, según informó el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, al tiempo que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que “se levantaron muestras de sangre de la lancha”, de la que “no se tienen datos de titularidad”.

El abogado del joven, Ignacio Carbone, explicó que Matías Messi está internado a la espera de una operación y que aportará los datos a la fiscalía. “Estuvo internado en terapia, en observación. El parte médico indica reposo absoluto”, dijo Carbone, y aclaró que “en lo que respecta a la cuestión jurídica, tomé contacto con el fiscal de la causa para ponernos a disposición”.

“Le hicimos saber al fiscal que estamos a disposición, le vamos a presentar el parte médico”, aclaró el letrado en declaraciones radiales, y más tarde sembró dudas sobre la procedencia del arma: “Hemos podido conversar con su familia y han descartado que él tenga un arma. Luego, sí entendemos que la situación del arma, en un lugar descampado… sin mecanismos de seguridad, en el sentido de tener la certeza de que sea un arma que le corresponda a Matías lo tendrá que demostrar el fiscal”.

“En estos momentos hay que ser cautos, pero le vamos a exigir al fiscal que nos demuestre cuál es la cadena de custodia del arma, y principalmente, que demuestre que esa arma le corresponde a Matías”, agregó en declaraciones al canal TN.