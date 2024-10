La salud mental de Justin Bieber tras el arresto de P. Diddy preocupa a sus amigos

La antigua amistad que mantuvo Justin Bieber con el rapero estadounidense Sean John Combs, más conocido como P. Diddy, y su posible participación en actividades ilícitas mientras era menor de edad, habrían afectado fuertemente su salud mental.

Durante su adolescencia, y mientras tenía un éxito explosivo en la música, Bieber vivió numerosas experiencias con P. Diddy, quien recientemente ha sido arrestado por violaciones, extorsión y tráfico sexual en las fastuosas fiestas que organizaba en su mansión dos décadas atrás.

Fuentes cercanas al cantante canadiense le dijeron al sitio Page Six que están preocupados por la salud mental de Bieber –que ya tiene una historia de uso de drogas y abuso de medicamentos- desde que salió a la luz pública el caso de Diddy.

"Justin ha hecho algunas cosas realmente locas y ha alejado a la gente que lo rodea. No confía en ellos", dijo un trabajador de la industria que estuvo con el equipo de Bieber durante años.

Famous singer Jaguar Wright just revealed in an interview that she heard Justin Bieber is a victim in one of the Diddy tapes currently being shopped around.



Here is footage of Justin being forced by Diddy to drink more at a freak off, despite already being well passed… pic.twitter.com/Zwz850DgPA