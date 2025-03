Escándalo $LIBRA: pedían hasta U$S500.000 para verse con Milei

El prestigioso diario The New York Times publicó una extensa investigación sobre el caso $LIBRA en la que cita a empresarios del mundo cripto que revelan pedidos de dinero para ver al presidente Javier Milei por parte del consultor Mauricio Novelli, la persona que introdujo en el círculo de poder a Hayden Mark Davis, creador del activo que derivó en un escándalo el 14 de febrero pasado.

Novelli fue el organizador del Argentina Tech Forum, en octubre pasado, donde Milei dio el discurso de cierre. Cuatro fuentes consultadas por The New York Times indicaron que Novelli les cobró a empresarios del sector 50.000 dólares por un lugar en la lista de oradores y un “meet-and-greet” con Milei.

Milei ya había sido contratado en 2020 para dar clases en su escuela de trading N&W Professional Traders. El New York Times publicó ayer una investigación en la que asegura que Novelli pedía a los asistentes al encuentro que pagaran para conseguir acceso directo al jefe de Estado. También lo hacía su socio norteamericano, Hayden Davis, según el mismo periódico.

“En la conferencia, Novelli le cobró a los patrocinadores US$50.000 por una intervención y un encuentro con Milei. Sin embargo, esas personas dijeron que la reunión con el Presidente resultó ser una rápida foto grupal. Para conseguir más tiempo, dijeron dos de ellos, los organizadores de la conferencia les dijeron que costaría más”, escribieron los periodistas Jack Nicas y David Yaffe-Bellany.

Nos dijeron: ‘Oye, ya sabes, danos un poco de algo y podremos conseguirte una reunión”, dijo Charles Hoskinson, multimillonario de las criptomonedas que fundó una de las mayores plataformas del sector, Cardano. “Otro asistente dijo que Novelli ofreció una reunión con el Presidente si la persona firmaba un contrato de U$S500.000 por vagos ‘servicios de consultoría’, según una copia del documento vista por The New York Times.

“Pero Novelli no era el único que vendía acceso a Milei”, aclaró el diario. “Davis, un joven de 28 años con el pelo rubio rizado y gafas doradas vistosas al que Novelli había conocido en un evento sobre criptomonedas en Denver, también decía a los asistentes a la conferencia que tenía ‘control’ sobre Milei y podía negociar acuerdos”, según los mensajes vistos por el periódico.

“Todo, desde los tuits de Milei hasta todo lo relacionado con Milei, básicamente, hacer apariciones etc.: tengo control sobre muchas de esas palancas”, dijo Davis en un mensaje de audio a un empresario, obtenido por The New York Times. “Pero hay un costo”, insinuó que ese costo podría ser de millones de dólares. “No estoy intentando fastidiar a nadie”, dijo, utilizando un improperio, según el diario.

Según informó la periodista Vanesa Petrillo, la justicia argentina en la causa que tiene delegada el fiscal Eduardo Taiano está investigando lo que reveló el New York Times. Ante la pregunta que apunta a Novelli como la persona que cobraba por la intermediación, fuentes judiciales confirmaron que “se está investigando”.

El Gobierno sufrió, el pasado viernes 14 de febrero, un escándalo que significó su primer gran golpe político.

El Presidente se vio envuelto en una maniobra polémica tras promocionar un proyecto denominado “Viva la Libertad Project” -pocos minutos después de la creación del mismo- que supuestamente estaba destinado a la inversión de criptomonedas con el fin de “fondear a pequeñas empresas”.