El oficialismo llamó a tratar en Diputados el DNU del FMI y así corrió de escena el criptoescándalo de Milei

Con mucha picardía política, el oficialismo logró desactivar, al menos por algunas horas, el plenario de comisiones del miércoles en el que la oposición iba a dictaminar en la Cámara de Diputados a favor de la creación de una comisión investigadora por el "criptogate".

En caso de concretarse el quórum, la sesión especial solicitada por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, para el miércoles a las 10 hs, logrará ganarle de mano a la convocatoria al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, Finanzas, y Peticiones, Poderes y Reglamento para el mismo día.

Como ambas citaciones de superponen, se impone en la agenda la que tiene horario de convocatoria más temprano, en este caso la sesión especial para tratar el decreto 179/25 para avalar las negociaciones del Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en torno a un nuevo acuerdo de facilidades extendidas.

La sesión del miércoles le permite al Gobierno tomar el toro por las astas: no solamente acelera el tratamiento de un decreto que será el puntapié para ponerle el moño al acuerdo con el FMI, sino que aleja por un tiempo la apertura del recinto en torno a una agenda que es hostil a la imagen del presidente Javier Milei.

En este escenario adverso, la oposición dura analiza por estas horas plantear en el recinto una nueva moción de emplazamiento del plenario de comisiones para dictaminar los proyectos, tanto los pedidos de informes como las interpelaciones de funcionarios y la comisión investigadora.

Recuperar la iniciativa

Con esta jugada a pura astucia política, el oficialismo recupera la iniciativa después de estar contra las cuerdas y a la defensiva durante semanas, empezando por el estallido del Libra Gate.

A diferencia de otros temas de coyuntura como la marcha antifascista a los que el Gobierno logró darle un giro narrativo para fortalecerse, el cripto escándalo fue una bala que se sintió de lleno en la Casa Rosada porque hizo mella en la reputación que el presidente había construido en sectores que le son afines ideológicamente, tanto en el plano nacional como en el internacional.

Pero además Milei viene de sufrir el impacto por las cuestionadas designaciones en comisión de dos jueces de la Corte, sumado al escándalo por la represión a jubilados, hinchas de fútbol y trabajadores de prensa en las inmediaciones del Congreso el pasado miércoles.

La contraofensiva

Desde que se presentó el pedido de sesión en la mañana de este lunes, las bancadas de Democracia para Siempre, Unión por la Patria y Encuentro Federal pusieron las barbas en remojo y preparan la contraofensiva.

Todavía tienen tiempo para recalcular la estrategia: este martes desde las 13 hs se desarrollará la reunión informativa para debatir los distintos proyectos que ponen la lupa en la responsabilidad política del presidente Javier Milei y funcionarios de su Gobierno en la criptoestafa.

La opción que sonaba con más fuerza era plantear una nueva moción de emplazamiento de las comisiones y ponerle fecha a los dictámenes por la comisión investigadora.

Incluso se especulaba con que formularan el emplazamiento para el mismo miércoles a las 18 hs: si se planteara ese escenario, el oficialismo no dudará en estirar lo más posible la sesión para bloquear el tratamiento del "criptogate" en comisiones.

Como sea, para el emplazamiento la oposición necesitará repetir la gesta de la última sesión, cuando juntaron 134 votos a favor de la comisión investigadora.

En aquella ocasión, UP, DPS y EF sumaron los votos de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, pero la cuenta no habría alcanzado si no se añadían los apoyos inesperados como los del MID (el bloque liderado por Oscar Zago que surgió como un desprendimiento de LLA), de la libertaria disidente Lourdes Arrieta y de los diputados larretistas del PRO Álvaro González y Héctor Baldassi.

La UCR, en cambio, se negó a colaborar con la creación de una comisión investigadora, aunque sí puso los votos para emplazar a las comisiones en pos de tratar los proyectos de pedidos de informes e interpelaciones de funcionarios.

Los expedientes del temario

Democracia para Siempre, el bloque de 12 legisladores del radicalismo díscolo impulsa el proyecto para la creación de una comisión investigadora, además de un pedido de informes al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a los titulares del Ministerio de Economía, de la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera, el Banco Central y el Ministerio de Justicia.

En el temario también se encuentra el pedido de interpelación del Frente de Izquierda (Nicolás del Caño y otros) al presidente Javier Milei y el pedido de interpelación de Encuentro Federal (Nicolás Massot y otros) a Francos, al titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei y al portavoz presidencial, Manuel Adorni.

A su vez, está el pedido de interpelación de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y otros) a Francos, sumado al pedido de interpelación de Sabrina Selva (UP) a Karina Milei para que explique el supuesto cobro de coimas.

Por último, se incluyeron pedidos de informes al Poder Ejecutivo por parte de Rodrigo de Loredo y el que presentaron Oscar Agost Carreño y Ricardo López Murphy por el tuit del presidente Javier Milei en la red social X para promocionar el criptoactivo Libra.