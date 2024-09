Yuyito contra Fátima: “Ella está con la imitación y yo estoy con el original”

A Yuyito le preguntan por Fátima, la ex de su novio Javier Milei, y lejos de callarse por protocolo presidencial lanza veneno.

Todo comenzó como suele suceder con un notero picante: “No sé si viste que hubo como un ‘campera gate’ porque vos usaste la campera de Milei y Fátima tenía una igual que le había dado y a las horas la puso en venta. Y las publicaciones que viene haciendo ella a raíz de tu relación con Javier, en las que quizás pone ‘estoy mejor que nunca’”, le preguntaron a Yuyito en “Socios del Espectáculo”.

Yuyito no se escondió: “No, me muero de risa. No, no la vi. Ojalá sea cierto, qué bueno, me encanta. ¿Cómo no voy a querer que esté mejor que nunca? Yo estoy mejor que nunca, así que deseo que la gente esté mejor que nunca”, tiró.

Y luego insistió: “A nosotros no nos entran las balas, así es que habrá mucha gente brava o no, no lo sé, pero no pasa nada”. Lo de gente brava lo dijo en referencia a los dichos de Moria Casán, que aseguró que una mujer despechada es brava.

El notero insistió: “¿Te divierte que Fátima lo siga imitando a Javier y que quizás haga chistes en torno a su relación con él o su ex relación?”, le tiró.

Yuyito, sin filtro, contestó: “Si le sirve, que lo haga, ¿qué te puedo decir? Ella está con la imitación y yo estoy con el original”.

El noviazgo de los dos avanza a pasos tan agigantados que parece que ya tuvieron una crisis y que, según dijo la propio Yuyito después, están casados ante Dios. El gran show argentino, que incluye a un ex vedette, aparente ex amante de otro presidente, hace 30 años, y ahora noviecita del actual presidente. Acá se aburre el que quiere.