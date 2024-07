Lizardo Ponce contó detalles exclusivos de la boda de Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

La boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala sigue dando que hablar. La pareja festejó junto a 300 invitados en el exclusivo Dok Haras de Exaltación de la Cruz el pasado sábado 20 de julio. Lizardo Ponce, amigo de Oriana e invitado, detalló como fue la boda por dentro.

El influencer no se guardó nada y habló del momento más emotivo de la noche, cuando los recién casados compartieron sus votos: “Él (Paulo Dybala) le dijo que le cambió la vida, directamente, y como que no se imaginaba estar ahí. Destacó el apoyo de ella, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Se hablaron mucho desde ese lugar, sacando el rol de cada uno y de sus carreras. Como personas, lo que se ayudaron y cómo se acompañaron”.

Luego, Lizardo describió su lugar asignado en el evento: “Yo en la mesa estaban dos personas que no conocía, eran invitados de Miami. Yo estaba con Tini, Emilia, Duki, Ricky Montaner, Stefi Roitman, Mich Kogan, Loli Gortari, Sofi Malamute. Era cine”, detalló en Rumis.

Al mencionar a su amiga Tini, el influencer detalló el look elegido por la cantante: “Ella tenía un vestido negro al cuerpo y un maquillaje celeste. Después se puso un buzo. Tenía un tapado y un gorrito para la lluvia porque estaba lloviendo”, dijo y mostró a la audiencia la selfie que se sacaron previo a la fiesta.

Captura de pantalla de RUMIS.

“Cathy estaba hermosa. En un momento de la noche me la encuentro, yo ya estaba como medio con unos tragos y ella también. Mientras estábamos bailando me dice ‘¡tengo que ir a tu podcast!’”, recordó su encuentro con Catherine Fulop, la madre de la novia.

El ex participante del Cantando también mencionó la ingeniosa idea de los novios para capturar imágenes de la boda: “Algo que me gustó es que algunos llevaron sus cámaras analógicas con rollo. En cada mesa había dos cámaras que algún integrante podía usar. Después las devolvías y ellos tendrán las imágenes. Yo usé la cámara”.