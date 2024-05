Jésica Cirio habló tras su boda con Elías Piccirillo: “Conectamos muy rápido”

Jésica Cirio apostó nuevamente al amor y se casó con el empresario Elías Piccirillo en el Palacio Duhau, Al salir de la fiesta, la modelo habló con la prensa y destacó que sintió “emoción, nervios y frío”.

Además, explicó por qué decidieron tatuarse mariposas: “Tuvimos un episodio muy especial con mariposas muy lindo y siempre que nos pasa algo nos aparece una mariposa. Nos conocimos un 26 de mayo y ya no nos separamos. Estamos en un momento muy estable”.

Ambos reconocieron su intención de formar una familia con las hijas que tienen de otros matrimonios y tal vez con la llegada de un nuevo hijo: “Los dos tenemos nenas. Chloé (hija de Cirio con Martín Insaurralde) se emocionó, se puso a festejar”.

"Nos acompañamos refugiándonos en la relación", aseguró Jésica Cirio en el día de su boda

Piccirillo se refirió al rol que tuvo que ocupar durante el escándalo mediático de su pareja con su ex marido: “Acompañarla fue una gran decisión en un momento que ella necesitaba. Es una persona fuerte. Los dos estábamos en un camino que conectamos. Lo que me enamoró de ella es la intimidad, la casa, lo que no se ve”.

💍 Detalles del casamiento de Jésica Cirio y Elías Piccirillo

Jésica destacó que conectaron muy rápido: “Somos muy parecidos, disfrutamos mucho de las cosas simples. Tenemos una relación muy linda y pura”.

La pareja se irá a las Cataratas de Iguazú, lugar en el que se conocieron hace exactamente un año. Al volver, Cirio se dedicará a cuidar de su hija y descansar en su hogar: “No estoy yendo a ningún lado, no voy a eventos ni programas, estoy tranquila así, disfrutando de esto. Es la primera vez desde los 11 años que me guardo para mí y para mi familia. Tengo 39 años, trabajo desde tan chiquita que necesitaba este momento para mí”.