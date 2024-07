El casamiento de Dybala y Oriana destapó una feroz interna en la familia Sabatini

Una quinta en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz será el escenario este sábado de una boda que quizá sea de las más comentadas del año: el campeón mundial con la Selección argentina, Paulo Dybala, se casará con Oriana Sabatini, la hija de Ova Sabatini y Caterine Fulop. La lista de invitados llega a 300, pero habrá una ausencia que está dando que hablar mucho más que todos los famosos que ya confirmaron su asistencia: Gabriela Sabatino.

Gabriela Sabatini es considerada una leyenda del tenis argentino y mundial. Durante su carrera en los años 80 y 90, Sabatini destacó no solo por su habilidad en la cancha, sino también por su carisma y popularidad fuera de ella. Incluso hoy es considerada no solo en Argentina sino también en el mundo como una de las personalidades más queridas por su humildad y bajo perfil. Pero una inesperada disputa familiar parece arrastrar esa imagen a profundidades que nadie hubiese pensado.

Es que “Gaby” -especialmente recordada por su estilo de juego elegante y su potente revés a dos manos-, quien logró las alturas más altas en la alta competencia deportiva al ganar el US Open en 1990 y alcanzar la final de Wimbledon en 1991, se vio enfrascada en una penosa disputa familiar que surgió a partir de la decisión de su sobrina de casarse con el famoso futbolista que juega para el AS Roma, en Italia.

"No asisto". Fin.

“¿Sabes cómo se enteran que Gaby no va? Ni siquiera es que se hablaban, la wedding planner la llamó para preguntarle ‘¿asiste o no asiste?’. ‘No asisto’, contestó”, contó la panelista de TV Yanina Latorre en el programa LAM (América, lunes a viernes a las 20).

Cabe destacar que la encargada de la organización del casamiento es nada menos que Claudia Villafañe, quien tiene una reconocida empresa de eventos. Según trascendió, ella o alguien de su equipo se habría comunicado con Gaby para ver si iba a asistir y ella habría dicho que no.

“Yo creo que no se han peleado ni pasó nada grave, ni es mala Cathy”, agregó en su comentario Latorre. La referencia a “Cathy” (Catherine Fulop, claro) no es antojadiza. Es que otra versión indicó que la ex tenista se habría peleado con su hermano Osvaldo y con su cuñada Catherine tras el fallecimiento de su mamá Betty.

Guido Záffora, en el programa Intrusos (también de América), reveló lo qué dijeron desde el círculo íntimo de Gabriela Sabatini al respecto. “Gaby se cansó del abuso de Ova y de Cathy de toda la vida. Dicen que vivieron de ella”, contó el periodista.

Según explicó Záffora, la ex tenista está “muy angustiada” con el tema ya que "se están diciendo muchas cosas y ella siempre fue muy de perfil bajo". “Gabriela quería aclarar que no tenía que ver con Oriana sino con una guerra por la herencia familiar”, remarcó el periodista.

Para dar su versión, hoy apareció el esposo de Catherine Fulop. Habló en “Socios del espectáculo” (El Trece, lunes a viernes a las 10.30) a través de una comunicación telefónica y confirmó que la extenista no estará presente en el casamiento que se celebrará mañana.

Sin embargo, el empresario no quiso dar detalles sobre los motivos detrás de la decisión de Gaby a quien –dicen- Oriana considera como “su tía favorita”. Ova simplemente se limitó a decir que es un tema lo pone triste y dijo que quiere enfocarse en la felicidad del momento que está viviendo una de las hijas que tiene en común con la venezolana.

“¿Te jode que haya tanta polémica, con la venida, no venida, de tu hermana, Gaby, a la boda?”, le preguntó Rodrigo Lussich a Ova. “No me gusta pero entiendo cómo es esto y, obviamente, sabía que esto iba a pasar”, contestó el entrevistado.

Luego, añadió: “No quiero hablar del tema, sí les voy a decir que no va a venir. Para mí es un tema muy triste y quiero estar enfocado en la felicidad”. “Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante. Ya se solucionarán las cosas y volverán a ser como antes”, sentenció.

¿Es un tema económico?

Aun cuando el tema que sobrevuela la disputa familiar pareciera ser “económico”, no parece plausible del todo, al menos del lado de la ex tenista. A Gaby se la considera una de las deportistas argentinas más exitosas financieramente, gracias a sus logros en el tenis y a varios negocios y emprendimientos después de su retiro del deporte activo.

Algunos de los negocios en los que se ha involucrado incluyen el de cosmética: es conocida por lanzar su propia línea de perfumes, que lleva su nombre y han tenido éxito internacional y continúan siendo populares en el mercado. También realizó inversiones inmobiliarias en Argentina y otros países. También realiza asesoría y consultoría en tenis e industria deportiva. Además, realiza innumerables tareas filantrópicas.

Gaby. Además, vive en Zurich, Suiza, una de las ciudades con mayor estándar de vida del planeta. Entonces… Su planteo difícilmente sea económico…

Záffora dio una pista más que puede orientar sobre cuál fue el motivo de la pelea familiar. Desde el entorno de Gaby le contaron que ella está sumamente molesta porque “Cathy se habría quedado con joyas de Betty. Gaby se habría enterado de esto… y que se las ponía antes de que se muera. Me dicen que Gaby es lo más bueno del mundo”, concluyó