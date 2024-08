Dybala se sumó a la lista de convocados de Scaloni

El delantero Paulo Dybala se sumó a la lista de convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, según se confirmó a través de la cuenta oficial de la Selección Argentina.

En una publicación en sus redes sociales, la cuenta de X de la Selección Argentina informó: "El futbolista Paulo Dybala se suma a los convocados por Lionel Scaloni para los próximos compromisos de Eliminatorias Sudamericanas". De esta manera, la "Joya" será una opción para el técnico campeón del mundo en los próximos partidos del seleccionado nacional, que se medirá ante Chile y Colombia, por la séptima y la octava fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Dybala, que en noviembre cumplirá 31 años, viene de confirmar que seguirá en la Roma de Italia, equipo en el que lleva dos años. En las últimas semanas, había sonado con fuerza la posibilidad de que emigrara a la liga de Arabia Saudita tras recibir una oferta de 75 millones de dólares para jugar tres años en el Al Qadsiah.

Luego de anunciar que seguirá en el equipo de la capital italiana, Dybala reveló las razones que lo llevaron a tomar dicha decisión: "Puse muchas cosas sobre la mesa: mi familia, mi esposa, la ciudad, el equipo y la posibilidad de volver a la Selección Argentina. Aunque se me critica mucho por mis lesiones, me siento bien y estoy comprometido a trabajar duro cada día". Y agregó: "No podés ignorar el dinero, pero hay muchas cosas que considerar. Mi agente, que es un amigo, también valoró mi bienestar. No es cierto que él iba a ganar una gran comisión por mi traspaso; para él, lo más importante era mi felicidad y mi decisión de quedarme en la Roma".

De esta manera, disputará su tercera temporada en el equipo que actualmente dirige el histórico mediocampista Daniele De Rossi.