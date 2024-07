El siniestro ofrecimiento que le hicieron a Luisa Albinoni

La ex vedette y actriz Luisa Albinoni contó una siniestra anécdota sobre el ofrecimiento que le hicieron hace años cuando ella mantenía una dura batalla para poder adoptar a una hija legalmente.

Las declaraciones de Albinoni se dieron en el marco de una entrevista con “Nuevas tardes”, el ciclo que conduce Denise Dumas por La TV Pública. Allí, debatían sobre el entramado oscuro alrededor del caso Loan Peña.

“Cuando yo comencé con el tema de adopción, lo primero que llegó a mis oídos, sabiendo que yo era una persona pública, fue el ofrecimiento en dólares, como un catálogo con color de ojos y pelo”, reveló la ex participante de “MasterChef Celebrity”. Y dijo que le pedían “3 mil dólares” por un bebé. “Yo quedé horrorizada con todo lo que vi, porque vi eso y mucho más”, explicó la actriz.

En ese marco, aseguró que “casi todos quieren un bebé porque no tienen recuerdos, pero a los chicos hay que decirles la verdad porque los recuerdos siempre están rondando”.

Ante la consulta sobre si el ofrecimiento venía de la zona del litoral argentino, la actriz señaló que no y dijo que “era una zona mucho más cercana”. “Denunciar es difícil, todo esto es una mafia y por eso no doy más datos porque quiero seguir viviendo. No haría la denuncia porque me da terror”.

Luisa recordó que durante nueve años estuvo a la espera de poder adoptar a quien después se convertiría legalmente en su hija Verónica Russo. Esa nena llegó a su vida años después de haber protagonizado el momento más traumático: a los 19 años dio a un luz a un hijo que murió apenas nació. A ella siempre le hizo ruido esa versión porque nunca vio el cuerpito del bebé.