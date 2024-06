Tras su separación de Facundo Moyano, Eva Bargiela confirmó su romance con el hijo del “Cholo” Simeone

Eva Bargiela vivió con mucha tristeza su separación de Facundo Moyano y no pudo evitar las lágrimas en varias de las entrevistas que estuvo realizando durante el último año.

Pero el tiempo la ayudó a sanar su corazón y hoy se muestra muy feliz por el presente que está viviendo junto a Gianluca Simeone, hijo del “Cholo” Simeone y Carolina Baldini.

“Estoy contenta, es lindo conocer gente nueva. Trato de no pensar tanto, de no ponerle tanta expectativa”, dijo la modelo, durante una entrevista con Intrusos. “Nos estamos conociendo, tenemos muy buena onda. No hay nada planeado. Nos llevamos súper bien y por eso nos gusta compartir planes”, agregó.

El cronista de Intrusos le consultó cómo fue que se conocieron, pero Bargiela optó por no dar detalles: “No me acuerdo cómo fue, perdí la memoria”.

Lo cierto es que ella ya habría viajado a España a visitarlo porque el futbolista de 25 años se encuentra jugando en el equipo CD Tudelano, de la ciudad de Tudela en Navarra.

Sobre su separación de Facundo Moyano, dijo que ya es un hecho: “Ya está todo encaminado, lo están manejando los abogados. La relación se terminó hace tiempo, yo estoy separada hace un año y no mantenemos diálogo. Nos queda una relación de respeto. Ya lloré en todos los canales”.

La opinión de la suegra

Carolina Baldini dijo en una charla radial que está al tanto del romance de su hijo Gianluca. “Sé que se están conociendo. Ella es divina, más que eso no puedo decir. Si mi hijo está con una persona, es porque es una buena persona. Mi hijo es una buena persona. No la conozco, pero si está con mi hijo supongo que es buena persona”, aseguró.