Pasión en subida: La picante foto de Pampita y el polista

Pampita no perdona: cuando baja la persiana, no hay vuelta atrás. A menos de dos meses de su escandalosa separación de Roberto García Moritán, la modelo ya no oculta su romance con el polista Martín Pepa, con quien está de viaje por Europa, y con quien se muestra cada vez más acaramelada.

Luego de que se filtraran las primeras fotos caminando de la manito por las callecitas de Londres, ahora se conoció una foto más picante: la pareja está en un ascensor, el polista con una mano toma el teléfono y saca la foto, y con la otra... parece tocarle las nalgas a la modelo, que, por su parte, tiene una mano muy cerquita de la zona íntima de su pareja.

Todo va viento en popa (o en Pepa) para Pampita, que se fue en un viaje comercial (durante todo el paseo mencionó a una agencia de turismo) pero en el que aprovechó para sacarle punta a la pasión. En Buenos Aires quedaron sus hijos: Vicuña se hizo cargo de los más grandes, y García Moritán de la pequeña Ana.

Mientras mamá disfruta de la buena vida, García Moritán se dedica full time a su hija. Sin trabajo (renunció tras la escandalosa separación), y abocado a tareas solidarias, el ex político parece aprovechar la oportunidad para limpiar su imagen de la mano de los posteos que hace como todo un gran papá.

No faltan los que critican a Pampita por estas de vacaciones en Europa, mientras la chiquita está al cuidado del padre. Sin embargo, la modelo demostró una y mil veces su don de madre.

Moritán, por su parte, asegura que está soltero. “Estoy solo. Voy a estar solo todo el tiempo que sienta que tenga que estarlo”, aseguró el empresario y agregó: “Cada día me siento mejor y ojalá, en un tiempo cercano, encuentre a alguien que me vuelva a entusiasmar de la forma que me entusiasmó Caro en su momento”.

Vale recordar que tras su separación y desvinculación del Ministerio de Producción porteño, García Moritán pasó dos semanas internado en una clínica de rehabilitación en Entre Ríos. Según contaron desde su entorno, quedó fuera de eje tras el escándalo mediático en el que derivó el final de su matrimonio con Pampita después de cinco años y la pequeña Ana en común.

Aunque la versión que más corrió indica que Moritán engañó a la modelo, también trascendió otra campana que habla de que él habría tomado la decisión de dejar a Carolina, harto de sus malos tratos: “Lo trataba como un esclavo”, dijo su hermano.