Habilitan el uso de las pistolas Taser y se reaviva el debate por su implementación

Vuelve a resurgir el debate por el uso de las pistolas Taser. Es que el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso del uso de armas no letales para detener a los agresores, según la resolución 704/2024 publicada ayer en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la norma, el Gobierno trabajará con las fuerzas policiales nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para entrenar a los agentes concretamente en el uso de las pistolas eléctricas Taser.

En la resolución, firmada por Patricia Bullrich, se establece que “los funcionarios de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales utilizarán armamento no letal para la inmovilización o incapacitación de agresores siempre que lo tuvieran provisto y cumplieran los requisitos de este Reglamento, en aquellas circunstancias en las que la utilización de un arma letal excediera la necesidad derivada de la amenaza o pudiera generar un riesgo de vida o de lesiones para terceras personas presentes en el lugar”.

Ante este panorama, y en diálogo con Democracia, el secretario de Seguridad del municipio, Lisandro Benito, remarcó que la decisión del uso de las pistolas fue del Ministerio de Seguridad de la Nación porque "tiene facultades para hacerlo a través de las fuerzas federales".

El letrado explicó que la idea es bajar la modalidad de armas de disuasión o de prevención para que las provincias los tengan en sus fuerzas. "El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene experiencia en la materia, pero hay lugares en los cuales no tenemos", explicó. Aunque seguidamente recordó que el Concejo Deliberante se ha pronunciado a favor de la utilización.

Hasta el momento no hay información oficial en los municipios. Al respecto, Benito sostuvo que "es bienvenido todo lo que tenga que ver y que sirva para la prevención, en tiempos donde se requiere una adecuada utilización de las fuerzas para prevenir delitos y demás".

De todos modos, el funcionario municipal expuso que "actualmente la Provincia se enfrenta a otras dificultades". "Hacen falta otras cuestiones básicas como mejorar la cantidad de efectivos e insumos que faltan en las policías", sentenció.

La posición de Unión por la Patria

Pablo Petraglia, concejal del bloque Unión por la Patria, indicó a Democracia que "las pistolas Taser son sólo una herramienta" y que "todo depende de cómo se utilice". "No es una solución definitiva, la cuestión va por la capacitación que tengan las fuerzas de seguridad y la utilización que se le pueda dar. Si el gatillo fácil va a ser el gatillo fácil eléctrico, estamos exactamente en lo mismo", advirtió.

Para el edil, la herramienta no cambia la mala utilización por el abuso que pueda llegar a hacer el agente. "No es lo mismo un Chocobar disparando por la espalda con un arma de fuego que con una no letal", consideró Petraglia.

Itoiz, a favor

El concejal de Juntos, Juan Pablo Itoiz, se mostró a favor de la utilización de las Taser y opinó que "todas las herramientas y posibilidades que se le den a la fuerza de seguridad, dentro del marco de la ley, sirven para brindar tranquilidad a los ciudadanos y a los vecinos".

Al igual que el resto de los entrevistados, para Itoiz es fundamental la capacitación de los agentes. Pero, además, agregó como clave a los organismos de control, ya sea dentro de las propias policías como en los ministerios de seguridad para evitar cualquier tipo de abuso de violencia institucional.

En cuanto a si este tipo de herramientas son potables de utilizar en distritos del interior como Junín, el concejal dijo: "Nunca hay que dejar de lado el hecho de que la policía en la provincia de Buenos Aires es una competencia del gobernador. Si accede a que las fuerzas utilicen las pistolas Taser o cualquier otro instrumento de este estilo, teniendo una buena formación, una capacitación en su uso y actuando con responsabilidad, es una herramienta más para la prevención".

Expectativa en La Libertad Avanza

Juan Manuel Cornaglia Ré, concejal de La Libertad Avanza, sostuvo que la habilitación de las Taser "es una gran noticia para las fuerzas de seguridad". "El hecho de tener una posibilidad de neutralizar a los delincuentes sin el peligro de las armas de fuego permite a la policía actuar con mayor rapidez y seguridad que antes, lo que va a significar una mejora en la seguridad de áreas muy concurridas", aseguró.

Cornaglia Ré remarcó que "las Taser se van a convertir en una herramienta imprescindible en el día a día de los oficiales". "Además van a estar más seguros al poder reaccionar ante una situación peligrosa mucho antes que antes, que tenían solo armas letales", incorporó.

Por último, el concejal remarcó que "no hay que perder de vista que se va a complementar con el necesario entrenamiento, protocolos y vigilancia", por lo que el uso de la fuerza va a seguir estando controlado y se va a aplicar sólo en las situaciones que lo amerite.

Para Chami son aplicables en Junín

El ex secretario de Seguridad, Luis Chami, se sumó al debate y admitió: "Siempre estoy a favor de todo lo que sirva reducir a un delincuente dentro de la legalidad, porque si las compran es porque son legales. Todo lo que se le dé como instrumento y se le facilite con tecnología de la policía, es bienvenido".

Además, Chami soslayó que muchas veces la policía tiene que usar la fuerza y recibe denuncias en su contra. Las Taser podrían ser una solución a este tema -según Chami- y, además, se deberían haber aplicado antes.

Respecto a si este tipo de herramientas son aplicables en Junín, el ex funcionario aseguró estar de acuerdo. "Tengo entendido que el intendente también había pedido poder comprarlas. Es bueno para la reducción en momentos de conflicto muy extremos. Es aplicable en todos lados, porque en la resolución de conflicto muchas veces termina dañando la parte humana. Todo lo que sea tecnología es bienvenido", aclaró.